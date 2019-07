BITKA NA VENTÚRSKEJ: Mesto nebolo požiadané o súčinnosť

Mesto začalo okamžite po upokojení situácie s odstraňovaním následkov incidentu.

Bratislava 11. júla (TASR) – Hlavné mesto ani bratislavská mestská polícia neboli zo strany štátnej polície pred stredajšou bitkou futbalových chuligánov na Ventúrskej ulici v Bratislave požiadaní o súčinnosť. Uviedol to hovorca Bratislavy Peter Bubla.



"Polícia pracuje aj s operatívnymi informáciami a situáciu vyhodnotila inak,“ skonštatoval v súvislosti s bitkou, ktorá priamo nesúvisela so zápasom predkola Ligy majstrov, odohrávajúceho sa v stredu večer na Tehelnom poli.



„Mestská polícia nedisponuje spravodajskými informáciami a ani nie je disponovaná na zásah pri takomto rozsahu výtržnosti. Okamžite po incidente však poskytla štátnej polícii maximálnu súčinnosť,“ uviedol Bubla.



Posilnené hliadky pomáhali pri zabezpečovaní verejného poriadku, dokumentácii miesta činu i pri eskorte zadržaných osôb. "Štátnej polícii sme takisto poskytli záznamy z kamerového systému v centre mesta," dodal Bubla.



Mesto začalo okamžite po upokojení situácie s odstraňovaním následkov incidentu. "Hneď ako polícia umožnila vstup do priestoru, sme začali s čistením. Ráno okolo šiestej bola komunikácia ešte umytá vodou a ručne dočistená od jemného skla a škvŕn," ozrejmil o prácach, ktoré do 7:00 h zabezpečovala štvorčlenná havarijná čata a päť ďalších pomocných pracovníkov.



Škody na majetku hlavného mesta pri výtržnostiach nevznikli. Prípadnú pomoc v súvislosti so škodami, ktoré utrpeli súkromné prevádzky, bude mesto riešiť individuálne a v závislosti od jej charakteru.



"Vyčíňanie futbalových fanúšikov v centre Bratislavy dôrazne odsudzujeme. Je hrubým prejavom neúcty voči mestu, v ktorom žijeme a aj voči ľuďom, ktorí si užívajú jeho otvorenú a priateľskú atmosféru,“ zopakoval Bubla stanovisko mesta.



Polícia informovala, že po stredajšej bitke na Ventúrskej ulici zadržala a zaistila 107 osôb. Z toho 51 Bulharov, 41 Poliakov a 15 Holanďanov. Prokuratúra zatiaľ neeviduje žiadne obvinenie v prípade.



Pri incidente došlo k viacerým zraneniam. Záchranári uviedli, že deväť mužov odviezli do nemocnice, ďalších ošetrili na mieste. Bulharskí fanúšikovia na Slovensko prišli na štvrtkový futbalový zápas svojho tímu v Ružomberku. Poľskí a holandskí fanúšikovia zas chceli podľa polície narušiť stredajší zápas Slovana proti tímu z Čiernej Hory.