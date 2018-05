Obnova radiály v Karlovej Vsi sa má podľa mestskej časti začať v júli

Celkové náklady na rekonštrukciu môžu dosiahnuť sumu približne 67 miliónov eur.

Bratislava 5. mája (TASR) – Prvá etapa rekonštrukcie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály v Bratislave by sa mala začať v júli. Takýto termín uvádza Karlova Ves na svojom webe, odvoláva sa pritom na projektovú dokumentáciu. Primátor hlavného mesta Ivo Nesrovnal to však nepotvrdil a netuší, odkiaľ tento údaj vedenie mestskej časti má. Mesto je podľa jeho slov momentálne ešte pred koncom súťaže na zhotoviteľa rekonštrukcie.



Mestská časť však poukazuje na dokumentáciu, podľa ktorej by sa v prvej etape mali realizovať práce na obratisku električiek na konci Karlovej Vsi a výhybke pri tuneli. "Celkovo by mali práce na rekonštrukcii a modernizácii trate podľa dokumentácie trvať 16 mesiacov. Práce na prvej etape by mali byť ukončené v septembri," uviedla karloveská samospráva.



Zaujíma ju, ako budú riešené obchádzkové trasy a náhradná hromadná doprava v čase výluky električkovej dopravy. "Na tieto otázky sme z magistrátu odpovede nedostali. Rovnako magistrát dodnes verejnosti nepredstavil projekt rekonštrukcie tejto trate, hoci ho na to Karlova Ves niekoľkokrát vyzvala," podotkla mestská časť. Realizácia stavebných prác má podľa jej informácií prebiehať v štyroch etapách. Ako priblížila, počas prác v prvej a druhej etape bude zriadená dočasná koľajová spojka.



Bratislavský primátor tvrdí, že nevie, o akom termíne spustenia rekonštrukcie Karlova Ves informuje. "Netuším odkiaľ to pani starostka zobrala. Ja som ju niekoľkokrát vyzýval nech prestane šíriť takéto poplašné a falošné správy a zneisťovať ľudí," povedal Nesrovnal pre TASR s tým, že bratislavských starostov pravidelne informujú, v akom stave je tento projekt. Kedy sa rekonštrukcia električkovej radiály začne, však nepovedal. Hlavné mesto je podľa jeho slov pred koncom súťaže na zhotoviteľa rekonštrukcie.



Celá dokumentácia musí ísť ešte na kontrolu na Úrad pre verejné obstarávanie a na ministerstvo dopravy, až následne sa bude môcť podpísať zmluva s víťazom. Zhotoviteľ bude musieť ešte pripraviť presný harmonogram stavebných prác a plán organizácie dopravy. "Až potom sa môže začať stavať. Toto je ešte veľmi veľa administratívnych vecí pred nami, ktoré mesto neovplyvní," podotkol primátor.



Celkové náklady na rekonštrukciu radiály môžu dosiahnuť sumu približne 67 miliónov eur. Rekonštruovať sa má úsek električkovej trate od tunela pod hradom po križovatku ulíc M. Sch. Trnavského a Hanulova v Dúbravke. Od tejto časti po jej koniec na ulici Pri kríži sa trať modernizovala v roku 2014. Podľa zámeru sa má kompletne vymeniť električkový zvršok aj spodok spolu s odvodnením. Obnoviť sa majú aj nástupištia. Mesto bude túto modernizáciu financovať pomocou eurofondov, päť percent má hradiť mesto, desať percent štát a 85 percent EÚ.