Odstraňovanie trojnožiek od jesene 2016 bolo nezákonné, tvrdí Pre sent

Bratislava 18. apríla (TASR) – Odstraňovanie reklamných trojnožiek z ulíc Bratislavy bolo od 20. októbra 2016 protizákonné. Tvrdí to konateľ spoločnosti Pre Sent Peter Šrůtek, podľa ktorého nemal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal nijaké právo odstrániť ich informačné plochy. Reagoval tak aj na stredajšiu výzvu primátora, aby Pre Sent už nezamorovala mesto nelegálnou reklamou.



Mestu sa podarilo v roku 2016 odstrániť 428 takýchto zariadení, z bratislavských ulíc však nezmizli. Šrůtek pre TASR uviedol, že má v rukách právoplatný rozsudok Krajského súdu v Bratislave, ktorý zrušil rozhodnutie hlavného mesta o odstránení ich informačných plôch a taktiež rozhodnutie Okresného úradu Bratislava, ktorý mal ako odvolací orgán pôvodne potvrdiť toto rozhodnutie hlavného mesta. "Súd jednoznačne skonštatoval, že zrušené rozhodnutia sú nezákonné a postup hlavného mesta, ktorý predchádzal vydaniu rozhodnutia bol v rozpore so zákonom. Odstraňovanie našich informačných plôch z ulíc mesta Bratislava uskutočnené od 20. októbra 2016 bolo protizákonné," povedal. Mesto tvrdí, že mu tento rozsudok zatiaľ nebol doručený.



Stredajšie vyhlásenie primátora je podľa Šrůteka len ďalším dôkazom jeho nekompetentnosti. Ako tvrdí, Nesrovnal zašiel ešte ďalej ako pred jeden a pol rokom, keď začal s odstraňovaním vyše 400 trojnožiek z mesta, a koná bez akéhokoľvek rozhodnutia nejakého orgánu a svojvoľne vedome berie cudzí majetok. "Blížia sa komunálne voľby a primátor sa týmto spôsobom snaží prekryť svoju neschopnosť riešiť skutočné problémy obyvateľov mesta. Pred štyrmi rokmi sľuboval odstránenie bilbordov z mesta. Dnešná realita je, že máme v meste ešte viacej bilbordov ako pred štyrmi rokmi," podotkol Šrůtek.



Nesrovnal v stredu vyzval Pre Sent, aby prestala osádzať svoje reklamné zariadenia na mestský majetok v rozpore so zákonom. Firma podľa neho používa viaceré protiprávne praktiky. Keď podľa neho mesto zistí, že na jeho majetku je osadená trojnožka, vyzve spoločnosť, aby ju odstránila. "Firma však počká a posledný deň lehoty na odstránenie niekto príde a v noci trojnožku zoberie a dá ju na druhý stĺp. Tým vzniká nová situácia a v zásade musíme začínať od znova," vysvetlil primátor. Podľa neho sa spoločnosť snaží obchádzať zákon aj tak, že niektoré trojnožky sú neoznačené a nevidno tak, komu patria. Jednu z takýchto neoznačených trojnožiek si primátor v stredu zobral so sebou do kancelárie, jej majiteľovi prostredníctvom médií odkázal, aby si po ňu prišiel osobne.