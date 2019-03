Bratislavskí poslanci budú rozhodovať o lesoparku i zmluve so SZĽH

Mestské lesy chcú rozdeliť do troch zón. Má ísť o zónu intenzívnej rekreácie, zónu rekreácie, ochrany prírody i lesného hospodárstva a zónu pokoja a ochrany prírody i rekreácie.

Bratislava 7. marca (TASR) – Zonácia mestských lesov či dodatok k nájomnej zmluve so Slovenským zväzom ľadového hokeja (SZĽH) pre májové hokejové majstrovstvá sveta. To je časť z programu štvrtkového rokovania bratislavských mestských poslancov, ktorí sa budú môcť okrem iného vyjadriť aj k memorandu o spolupráci pri ochrane lesov na území Bratislavského kraja i návrhu na vyhlásenie voľby nového mestského kontrolóra.



Prvým bodom rokovania mestského zastupiteľstva je návrh zónacie bratislavských mestských lesov. Tie chcú rozdeliť do troch zón. Má ísť o zónu intenzívnej rekreácie, zónu rekreácie, ochrany prírody i lesného hospodárstva a zónu pokoja a ochrany prírody i rekreácie. Vzniknúť tak majú rozsiahle oblasti bez ťažby dreva a výstavba nových rekreačných prvkov sa má koncentrovať len do najnavštevovanejších miest.



Do zóny intenzívnej rekreácie majú patriť najnavštevovanejšie miesta, ako Partizánska lúka, Kamzík, Horáreň Krasňany či Kačín. Okrem existujúcich atrakcií pre návštevníkov tam bude možné budovať aj nové rekreačné prvky, ako detské ihriská, altánky či promenádne chodníky pri rybníkoch. Druhá - zóna rekreácie, ochrany prírody a lesného hospodárstva, má byť podľa mesta pokojnejšia. Vrátane limitovanej ťažby dreva, ktorá však nemá slúžiť na zisk, ale na postupnú premenu kedysi hospodárskych monokultúrnych lesov na lesy rekreačné. "Zvyšok, až 54 percent, bude tvoriť tretia zóna - zóna pokoja, kde už bola ukončená premena lesov na stabilné, vekovo a druhovo pestré lesy. Rekreáciu a šport tak budú v tejto zóne môcť návštevníci absolvovať bez ťažby dreva, rušivého pohybu áut a stavebnej činnosti, a to na viac ako polovici územia lesoparku. Práve o túto formu autentickej prírody je zo strany obyvateľov čoraz väčší záujem," vysvetľuje hlavné mesto. O tom, či sa tak stane, rozhodnú mestskí poslanci.



Diskutovať budú aj o dodatku k nájomnej zmluve so SZĽH. Minulý rok mestské zastupiteľstvo rozhodlo o tom, že mesto Bratislava prenajme zväzu Zimný štadión Ondreja Nepelu na májové majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji. SZĽH má zaplatiť mestu za nájom od polky apríla do konca mája 516.046 eur bez DPH. Maximálne polovicu z tejto sumy však mohol splatiť formou investícií do zimného štadióna, ktoré sa pohybujú vo výške 500.000 eur. "Podľa predkladaného dodatku k nájomnej zmluve sa táto možnosť ruší a SZĽH zaplatí nájomné v plnej výške. Povinnosť investovať do zimného štadióna sumu 500.000 eur zo strany SZĽH zostáva. Investície sa majú začať realizovať už po 15. marci," povedal pre TASR hovorca Bratislavy Peter Bubla. Ak dodatok poslanci odsúhlasia, bude to v praxi znamenať, že SZĽH prispeje na investície do štadióna 500.000 eur, ktoré dostal od štátu na organizáciu majstrovstiev sveta, a zároveň zaplatí aj nájom vo výške 516.046 eur. V rámci investícií sa počíta s výmenou mantinelov a skiel, podlahových gúm či dobudovaním kabeláže na internet a wifi.



Poslanci budú mať na stole aj návrh na vyhlásenie voľby nového mestského kontrolóra, ktorá by sa mala konať 25. apríla. Súčasný kontrolór hlavného mesta Peter Šinály totiž končí ku koncu apríla vo funkcii.