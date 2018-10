Pri stavbe pod Mostom SNP porušila Petržalka zákon, tvrdí prokuratúra

Pod Mostom SNP začala budovať firma Zemegula, ktorá prevádzkuje reštauráciu, vyhliadku UFO i pláž pri Dunaji, zrejme cyklistické a turistické centrum.

Bratislava 3. októbra (TASR) – Stavebný úrad v bratislavskej Petržalke porušil podľa Okresnej prokuratúry Bratislava V zákon v súvislosti so stavbou pod Mostom SNP. Poukazuje na to občiansky aktivista a kandidát na starostu Petržalky Miroslav Dragun, ktorý má v rukách list od prokuratúry. V tejto súvislosti vyzýva mestskú časť na odstránenie kritizovanej stavby pod Mostom SNP, ktorú realizuje spoločnosť Zemegula. Hlavné mesto zároveň vyzýva na zrušenie nájomnej zmluvy s touto spoločnosťou.



„Mestská časť a stavebník porušili stavebný zákon tým, že bol použitý nesprávny paragraf pri odstraňovaní stavby. Išlo o paragraf stavebného zákona, že môžete robiť stavebné práce v situácii, keď je nejaká živelná pohroma, nepredvídateľná udalosť,“ uviedol Dragun na stredajšom brífingu. Okresná prokuratúra však podľa neho skonštatovala, že v tomto prípade neboli splnené potrebné aspekty. Stav objektu pod Mostom SNP je pritom podľa neho známy minimálne od roku 2016. „Keď sa pozriete na súčasnú situáciu objektu, nie sú to práce riešiace havarijný stav, ale je to nová stavba,“ poznamenal Dragun.



Mestskú časť vyzýva na začatie procesu odstránenia predmetnej stavby a zároveň, aby stavebníkovi nepredĺžila lehotu na dodanie chýbajúcich dokumentov. Tie si stavebný úrad vyžiadal po štátnom stavebnom dohľade, ktorý zistil, že pod Mostom SNP sa konalo nad rámec povolených prác. Termín na dodanie dokumentov uplynul stavebníkovi koncom septembra. Na základe dokumentov by sa malo rozhodnúť o dodatočnom povolení alebo odstránení stavby. Aktivista zároveň stavebný úrad žiada, aby stavebníkovi nebola udelená pokuta. „Pokuta sa totiž rovná legalizácii stavby,“ doplnil Dragun.



Vo svojej výzve sa obracia aj na hlavné mesto, ktoré žiada o zrušenie nájomnej zmluvy so stavebníkom. Argumentuje tým, že spoločnosť nedokázala desať mesiacov doručiť potrebné dokumenty na realizáciu stavebných prác.



Petržalka stanovisko prokuratúry rešpektuje. "Ak okresná prokuratúra tvrdí, že práce, ktoré vykonával investor na Moste SNP, nespadajú pod paragraf 127a, teda stav mosta nie je havarijný, respektíve ohrozený inou mimoriadnou udalosťou, mestská časť toto stanovisko rešpektuje," uviedla pre TASR Silvia Vnenková z oddelenia komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu.



Zároveň podotkla, že samospráva získala súhlasné záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) Bratislava. V ňom pamiatkari súhlasia s opravou havarijného stavu lávok na Moste SNP, avšak za určitých podmienok. "Stavebný úrad vyhodnotil okrem týchto stanovísk aj podklady, ktoré dodal, respektíve nedodal, investor a rozhodol o zastavení konania v tejto veci," doplnila Vnenková.



V celej veci by tak malo byť na ťahu hlavné mesto ako vlastník mosta. Jeho prípadný postup zatiaľ nie je známy. Vo svojom stanovisku bratislavský magistrát uviedol, že aktivista sa zatiaľ na hlavné mesto so svojím podnetom neobrátil.



Pod Mostom SNP začala budovať firma Zemegula, ktorá prevádzkuje reštauráciu, vyhliadku UFO i pláž pri Dunaji, zrejme cyklistické a turistické centrum. Vyplýva to z materiálov k predĺženiu prenájmu pozemkov tejto firme, ktoré schvaľovalo v minulom i predminulom roku bratislavské mestské zastupiteľstvo. Proti prebiehajúcej stavbe sa však v máji zdvihla vlna kritiky. Krajský pamiatkový úrad Bratislava pre TASR uviedol, že žiadne práce na Moste SNP neodsúhlasil a neevidoval od hlavného mesta či stavebníka žiadosť o rozhodnutie v tejto veci.



Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal spolu so starostom Petržalky Vladimírom Bajanom sa dohodli na štátnom stavebnom dohľade nad touto výstavbou. Ten preukázal, že stavebník vykonal práce nad rámec povolenia. Stavebníka primátor v máji tiež požiadal o okamžité zastavenie prác. Firma Zemegula na otázky TASR doteraz nereagovala.