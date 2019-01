Približne 60 otužilcov plávalo v Dunaji počas Memoriálu Jozefa Makaia

Podmienky na zimné plávanie označila podpredsedníčka združenia Andrea Ostrihoňová za optimálne.

Bratislava 13. januára (TASR) - Približne 60 otužilých plavcov sa v nedeľu zúčastnilo 20. ročníka zimného plávania v Dunaji s názvom Memoriál Jozefa Makaia. Podujatie organizovalo občianske združenie Ľadové Medvede Bratislava.



Podmienky na zimné plávanie označila podpredsedníčka združenia Andrea Ostrihoňová za optimálne. "Voda má dnes 2 a pol stupňa, vonkajšia teplota je okolo 6 stupňov Celzia a Dunaj má 745 centimetrov, takže podmienky máme optimálne, my ich považujeme za skvelé," uviedla.



Plavci sa zaraďovali do troch tratí rôznych dĺžok. "Budú sa plávať tri trate, úplní začiatočníci 100 metrov, to je len od Mosta SNP. Pokročilí, stredne odvážni si dajú tisícku popri bratislavskej strane Dunaja a tí, ktorí zaplávali kvalifikáciu, pôjdu z pečnianskej, čiže petržalskej strany. Naplávajú viac ako kilometer," priblížila Ostrihoňová.



Najviac účastníkov sa rozhodlo preplávať 1000-metrovú trať popri Dunaji. Vekové rozhranie plavcov bolo od 20 do približne 70 rokov. "Do Dunaja nepúšťame deti ani nečlenov. Musíme vedieť, kto tam vchádza, účastníci prechádzajú aj zaškolením," uviedla Ostrihoňová s tým, že na hladine boli pripravené dve záložné lode, riečna stráž a záchranári a na každú posádku dohliadal aj odborník z občianskeho združenia.



Tradičné januárové plávanie bolo tento rok podľa Ostrihoňovej o niečo výnimočnejšie. "Doteraz to bola doména chlapov, dnes tu plávajú aj dve ženy a jedna z nich som ja," uzavrela.