V pondelok v Bratislave čiastočne vylúčia električky z Mostovej

Linka číslo 4 bude zo Zlatých pieskov do Dúbravky premávať cez Trnavské mýto, Krížnu, Špitálsku, Námestie SNP, Kapucínsku, tunel, Nábrežie arm. gen. Svobodu, Botanickú a Karlovu Ves do Dúbravky.

Bratislava 31. decembra (TASR) - Na Mostovej a Jesenského ulici v Bratislave bude v pondelok (1.1.) popoludní z dôvodu konania podujatia čiastočne vylúčená električková doprava. Linky číslo 4 a 8 nebudú v danom úseku premávať od 14.00 h do skončenia dennej premávky. Informuje o tom Dopravný podnik Bratislava(DPB) na svojej webovej stránke.



Linka číslo 8 pôjde okružnou trasou - Ružinov, Záhradnícka, Trnavské mýto, Krížna, Vazovova, Blumentál, Radlinského, Obchodná, Kapucínska, tunel, Nábrežie arm. gen. Svobodu, Most SNP, Rázusovo nábrežie, Vajanského nábrežie, Šafárikovo námestie, Štúrova, Námestie SNP, Obchodná, Radlinského, Blumentál, Vazovova, Krížna, Trnavské mýto, Záhradnícka, Ružinov.