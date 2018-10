Vo Vrakuni evidujú pokles trestnej činnosti, v P. Biskupiciach nárast

Objasnenosť prípadov vo Vrakuni oproti roku 2017 stúpla podľa nej o 7,45 percenta.

Bratislava 4. októbra (TASR) – V bratislavskej mestskej časti Vrakuňa zaznamenala polícia od začiatku roka 2018 do konca septembra pokles trestnej činnosti o 35 skutkov v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2017. V susednej mestskej časti Podunajské Biskupice však polícia eviduje mierny nárast trestnej činnosti od začiatku roka 2018 až doteraz v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2017, a to o 23 skutkov. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Lucia Mihalíková na margo diskusií o bezpečnosti v týchto častiach Bratislavy.



Objasnenosť prípadov vo Vrakuni oproti roku 2017 stúpla podľa nej o 7,45 percenta. "V mestskej časti nebola spáchaná žiadna vražda, stala sa jedna lúpež, kde je páchateľ obvinený. Nebol spáchaný žiadny mravnostný trestný čin. Bolo odcudzených za deväť mesiacov päť motorových vozidiel a šesť motorových vozidiel bolo vykradnutých. Boli vykradnuté tri byty, pričom v dvoch prípadoch je páchateľ už obvinený," spresnila Mihalíková.



V Podunajských Biskupiciach bol zaznamenaný síce mierny nárast trestnej činnosti, podarilo sa však objasniť o 29 skutkov viac a objasnenosť stúpla o 4,87 percenta. "V danej mestskej časti nebola spáchaná žiadna vražda, došlo k štyrom lúpežiam, pričom v dvoch prípadoch je páchateľ už obvinený. Boli spáchané dva mravnostné trestné činy, pričom v jednom prípade je páchateľ obvinený. Bolo odcudzených desať motorových vozidiel a 25 motorových vozidiel bolo vykradnutých. Boli vykradnuté tri byty, pričom v dvoch prípadoch je páchateľ obvinený," spresnila Mihalíková.



V problematickom vrakunskom obytnom dome "Pentagon" na Stavbárskej ulici boli podľa polície od začiatku roka spáchané tri trestné činy majetkového charakteru, pričom dva sú už objasnené. "Nedošlo tam k žiadnemu násilnému či mravnostnému trestnému činu (okrem drogovej trestnej činnosti)," podotkla hovorkyňa. V prípade drogovej trestnej činnosti, za osem mesiacov roku 2018 bolo zistených v mestskej časti Vrakuňa 21 skutkov, z toho 12 je už podľa polície objasnených, čo predstavuje objasnenosť 57,14 percenta. V mestskej časti Podunajské Biskupice bolo spáchaných 19 skutkov, 13 je už objasnených, čo predstavuje objasnenosť 68,42 percenta.



Vrakuňa a Podunajské Biskupice žiadajú z dôvodu obytného domu "Pentagon" zmenu zriaďovateľa mestskej polície. V súčasnosti ním je podľa zákona hlavné mesto, mestské časti si však chcú zriadiť vlastnú mestskú políciu, určiť počet policajtov a riadiť ich činnosť. Spustili preto petíciu, ktorou chcú dosiahnuť potrebné legislatívne zmeny.



Pentagon, spájaný najmä s drogovo závislými ľuďmi, drogovými dílermi a ľuďmi pracujúcimi v sexuálnom biznise, je totiž podľa zástupcov petície dlhodobo neriešeným problémom. Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal však nevidí riešenie v drobení a atomizácii mestskej polície, ale, naopak, v jej posilňovaní a zlepšovaní jej výkonnosti. Bezpečnostná situácia v okolí Stavbárskej ulice je podľa bratislavskej mestskej polície stabilizovaná a jej príslušníci tam riešia len bežné veci.