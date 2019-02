Výrub v ochrannom pásme plynovodu v Karlovej Vsi bude minimalizovaný

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves na začiatku týždňa informovala o plánovanom výrube troch desiatok zdravých stromov na uliciach Adámiho, Gabčíkova, Hodálova, Janotová či Kuklovská.

Bratislava 23. februára (TASR) - Z pôvodnej hrozby vyrúbania desiatky stromov v Karlovej Vsi sa z dôvodu nevyhnutného odstránenia porastov, ohrozujúcich bezpečnosť siete plynovodu, budú napokon rúbať len dva stromy a tri kríkové dreviny. Potvrdil to hovorca spoločnosti SPP – distribúcia Milan Vanga v súvislosti s informáciou o výrube drevín, zasahujúcich do ochranného pásma plynovodu.



Mestská časť Bratislava-Karlova Ves na začiatku týždňa informovala o plánovanom výrube troch desiatok zdravých stromov na uliciach Adámiho, Gabčíkova, Hodálova, Janotová či Kuklovská. Staré a zdravé ihličnaté stromy, ale i brezy, lipy, buky či hraby mali padnúť v dôsledku rekonštrukcie plynovodného potrubia. "Požiadali sme spoločnosť SPP – distribúcia, aby prehodnotila rozsah plánovaného výrubu," informovala v pondelok starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.



Hovorca spoločnosti Milan Vanga informoval, že spoločnosť so samosprávou v takýchto prípadoch komunikuje dopredu. Tak tomu bolo podľa jeho slov i v tomto prípade, po prvom stretnutí sa v utorok konala aj obhliadka v teréne.



"Po dôkladnej obhliadke a analýze možných riešení, s cieľom čo najviac obmedziť výrub drevín, sme dospeli k záveru, že neakceptovateľné riziko bezpečnej a spoľahlivej prevádzky plynovodu predstavujú iba dva stromy a tri kríkové porasty," uviedol Vanga.



"Predmetné dreviny sú vysadené priamo nad súčasným plynovodom a ich nútený výrub priamo nesúvisí s rekonštrukciou plynovodu. O tejto skutočnosti sme informovali zástupcov samosprávy," dodal.



Zdôraznil, že spoločnosť dbá pri všetkých svojich činnostiach súvisiacich s distribúciou plynu na dodržiavanie zásad ochrany prírody. Upozornil ale zároveň, že prioritou je ochrana zdravia a majetku osôb, a preto je v špecifických prípadoch potrebné rizikové dreviny odstrániť.



"Zákon o energetike umožňuje prevádzkovateľovi distribučnej siete odstraňovať stromy a porasty, ktoré svojím koreňovým systémom ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť energetických zariadení, a tým vznik možného bezprostredného ohrozenia zdravia a značnej škody na majetku. Zároveň vždy zdôrazňujeme aj nevyhnutnosť vytyčovania sietí pred každým zámerom novej výsadby," uviedol hovorca SPP - distribúcia.