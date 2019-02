Bratislavskú čučoriedku získali J. Lehotský a OZ Bratislavské rožky

V kategórii Idea – Počin patrí ocenenie občianskemu združeniu Bratislavské rožky. Cenu si prevzal člen OZ Bratislavské rožky Arpád Korpás. Foto: TASR/Miroslav Košírer

Bratislava 17. februára (TASR) – Slávnostne vyzdobené priestory bratislavskej Reduty patrili v sobotu večer (16. 2.) Prešporskému bálu. Pre 400 hostí bol pripravený program na troch scénach. O zábavu sa postarali Metropolitný orchester Bratislava, Orchester Pavla Zajáčka, nemecká formácia Bad Boys Blue, speváci Kristína a Mário Kuly Kollár, skupiny Buty, Kochanski, Funny Fellows, Cigánski diabli, Silent Trio a ďalší umelci.Čestná rada Ceny Júliusa Satinského Bratislavská čučoriedka udelila v 16. ročníku ocenenie v kategórii Osobnosť spevákovi a skladateľovi Jankovi Lehotskému za výnimočný umelecký prínos do hudobnej kultúry. V kategórii Idea – Počin patrí ocenenie občianskemu združeniu Bratislavské rožky za činnosť zameranú na zachovanie kultúrneho a historického dedičstva starej Bratislavy - Prešporka.Spevák, skladateľ a klavirista Janko Lehotský (*16.4.1947) študoval hru na klavíri na konzervatóriu. Hral v skupine Ľubo Belák sextet, New Blues Five a Gentlemeni. V roku 1972 nastúpil do Modusu, od roku 1974 bol jeho lídrom. Úspešné obdobie Modusu sa začalo v druhej polovici 70. rokov. S pesničkou Úsmev získal zlatú Bratislavskú lýru v roku 1977, ďalšími úspešnými piesňami boli Dievčatá a Veľký sen mora. V roku 1980 odišli z Modusu Marika Gombitová, Miro Žbirka aj Laco Lučenič. Odvtedy sa v Moduse postupne vystriedalo viacero hudobníkov aj spevákov. Na sólovej dráhe vydal Lehotský desať albumov. Z ostatných to sú v roku 2005 Nahé dotyky, v roku 2007 vyšlo 2CD Janko Lehotský a priatelia / Čiernobiely svet, v novembri 2008 vydal album Stalo sa, nestalo, v decembri 2010 album Sám. Z januára 2016 je nový album Moje mladšie ja. V marci 2017 vydal album Pýtam sa? Novo dur & staro mol. K životnému jubileu – 70. narodeninám sa 25. apríla 2017 v športovej hale na Pasienkoch v Bratislave uskutočnil koncert Janko Lehotský 70. Venuje sa aj výtvarnej tvorbe, diela vytvára z dreva, kôry stromov a kameňa.uviedol pre TASR ocenený Janko Lehotský.Občianske združenie Bratislavské rožky vzniklo v roku 2010, za cieľ si dáva ochranu historických a kultúrnych hodnôt Bratislavy, odovzdávanie cenných a zaujímavých informácií i vedomostí ďalším generáciám. Je prevádzkovateľom trojjazyčného internetového portálu, vytvorilo a dopĺňa internetovú databázu historických pohľadníc i fotografií Bratislavy, pravidelne organizuje tematické vlastivedné prednášky a vychádzky po meste. Združenie je aktívne aj v oblasti záchrany a zachovania spoločného dedičstva Bratislavčanov digitalizáciou dôležitých dokumentov, vytváraním databáz aj prípravou virtuálnych výstav. Vydáva knižnú edíciu Bratislavské rozprávky, ktorá čitateľom sprostredkúva osudy slávnych osobností, ktoré boli nejakým spôsobom späté s mestom. V tejto edícii už vyšli knihy o živote Johanna Wolfganga Kempelena, Bélu Bartóka a Ödöna Lechnera, ktorý ako svoje posledné dielo naprojektoval Bratislavčanmi obľúbený Modrý kostolík.