Bratislavská Dúbravka pokračuje v hromadnom darovaní krvi

Prvý hromadný odber v tomto roku bude 13. februára s podnázvom Valentínska kvapka krvi. Tradične sa uskutoční v Kultúrnom centre Fontána na Ožvoldíkovej ulici.

Bratislava 4. februára (TASR) – Samospráva bratislavskej Dúbravky pripravuje ďalší hromadný odber krvi pod názvom Na pol litra so starostom. V spolupráci s Národnou transfúznou službou SR ho organizuje piaty rok.



Prvý hromadný odber v tomto roku bude 13. februára s podnázvom Valentínska kvapka krvi. Tradične sa uskutoční v Kultúrnom centre Fontána na Ožvoldíkovej ulici.



Podľa dúbravského starostu Martina Zaťoviča obyvatelia mestskej časti aj dúbravskí podnikatelia či poslanci tak nemusia chodiť ďaleko. "Vítaní sú pravidelní darcovia aj tí, ktorí darcovstvo ešte neskúsili. Pozývame všetkých vo veku od 18 do 60 rokov," hovorí Zaťovič.



Pravidelní darcovia môžu darovať krv do veku 65 rokov. Interval darovania pre mužov je každé tri mesiace a pre ženy každé štyri. Záujemcovia si musia priniesť občiansky preukaz a kartičku poistenca.