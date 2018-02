Bratislavská MHD je obnovená v plnom rozsahu:Počítajte však s meškaním

Všetky vozidlá MHD sú postupne nasadzované opäť do premávky, verejnosť by napriek tomu mala byť trpezlivá.

Bratislava 7. februára (TASR) – Bratislavská mestská hromadná doprava (MHD) sa pomaly dostáva do normálu. "Premávka MHD bola obnovená v plnom rozsahu," uviedla pre TASR hovorkyňa Dopravného podniku Bratislava (DPB) Adriana Volfová.



Dispečing dopravného podniku ale stále zaznamenáva meškania spojov od 30 minút vyššie. Všetky vozidlá MHD sú postupne nasadzované opäť do premávky, verejnosť by napriek tomu mala byť trpezlivá. Istý čas ešte potrvá, kým bude premávka plne plynulá.



Situácia je momentálne výrazne lepšia aj v autobusovej prímestskej doprave. "Je už prejazdná Patrónka, preto na Záhorie už idú autobusy bez meškaní," potvrdila Eva Vozárová, hovorkyňa spoločnosti Slovak Lines, ktorá zabezpečuje v Bratislavskom kraji regionálnu autobusovú dopravu.



Bez meškaní, resp. s minimálnymi meškaniami, sú všetky ostatné smery. Výnimkou je len smer na Gabčíkovo. "Aktuálne zaznamenávame meškanie do 15 minút," doplnila Vozárová.



Stredajšie sneženie opäť výrazne skomplikovalo premávku MHD v hlavnom meste. V dôsledku zlých poveternostných podmienok bola odstavená trolejbusová doprava v kopcovitých terénoch v lokalitách Palisády, Kramáre a Koliba. Linky MHD premávajú takmer celý deň s minimálne 30-minútovým meškaním.