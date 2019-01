Bratislavská Mlynica je vo výbere na prestížnu európsku cenu

Za Slovensko realizácie nominovali Slovenská komora architektov a dvaja nezávislí experti, Henrieta Moravčíková a Štefan Moravčík.

Bratislava 20. januára (TASR) - Do užšieho výberu tohtoročnej Ceny Európskej únie za súčasnú architektúru Mies Award sa zo siedmich slovenských nominácii dostal ateliér GutGut s obnovou industriálneho objektu Mlynica v Bratislave.



Podľa portálu archinfo.sk sa to doteraz žiadnej zo slovenských realizácií nepodarilo a súťaž je považovaná za najprestížnejšiu európsku architektonickú cenu. Nie je možné sa do nej prihlásiť. Diela nominujú profesné a stavovské organizácie, odborné inštitúcie a vybraní experti. Za Slovensko realizácie nominovali Slovenská komora architektov a dvaja nezávislí experti, Henrieta Moravčíková a Štefan Moravčík.



"Objekt Mlynice spadal pod závod Ľahkých stavebných hmôt. Od 60. rokov do 1992 tam vyrábali pórobetónové tvárnice a panely. Po privatizácii noví majitelia areál na Turbínovej ulici rozpredávali, chátral a stál mimo záujmu developerov. Našťastie, nepostihol ho osud mnohých, často hodnotnejších priemyselných komplexov. Ruina so železobetónovou kostrou vyplnenou pórobetónovým murivom zaujala investora, ktorý bol ochotný experimentovať a vsadil na nie celkom typickú klientelu. Ateliér GutGut bol oslovený priamo a Mlynica sa zmenila na administratívny, kultúrny a obytný súbor," v nominačnom texte uviedol Štefan Moravčík.



Zo 40 vybraných diel je najviac kultúrnych stavieb (15 objektov). Sú medzi nimi aj vzdelávacie inštitúcie (6), stavby pre kolektívne bývanie (5), tri polyfunkčné objekty, po dve industriálne stavby a rodinné domy. Porota vybrala po jednom diele z oblasti zdravotníctva, infraštruktúry, administratívy, sociálnej starostlivosti, športu a urbanizmu. Sú zo 17 krajín, najviac z Francúzska, Španielska, Belgicka, Rakúska a Dánska.



"Piatich finalistov sa dozvieme 13. februára, porotcovia ich následne navštívia. Vo finále určia jednu stavbu, ktorá získa Cenu Mies van der Rohe Award. Tiež stavbu, ktorej udelia Zvláštnu cenu pre začínajúcich architektov. Výsledky budú známe v polovici apríla," uviedla pre TASR Zuzana Moravčíková z Archinfo.



Bienále súťažnej prehliadky realizovaných stavieb organizuje Európska únia a Nadácia Mies van der Rohe v Barcelone od roku 1988. Jej zámerom je vyzdvihnúť prínos európskych architektov, sledovať ako uplatňujú nové koncepty a technológie v praxi, i porovnať kvalitu architektúry v jednotlivých štátoch.