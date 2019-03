Bratislavské letisko si pripomína M. R. Štefánika výstavou obrazov

Výstava je prístupná od marca do 10. mája 2019.

Bratislava 6. marca (TASR) - Letisko M. R. Štefánika v Bratislave si pripomína 100. výročie úmrtia jednej z najvýznamnejších osobností v novodobých dejinách Slovenska, po ktorej je pomenované, výstavou obrazov maliarky Noémi Kolčákovej Szakállovej. V odletovej hale je inštalovaných osem umeleckých diel autorky s tematikou M. R. Štefánika a nápisom pripomínajúcim 100. výročie Štefánikovho tragického úmrtia, ktoré uplynie 4. mája. TASR o tom informovala hovorkyňa letiska Veronika Ševčíková.



Kolčáková Szakállová vytvorila v posledných štyroch rokoch kolekciu maľovaných obrazov formou akrylu na plátne, ktoré zobrazujú okrem Štefánika aj významné osobnosti v jeho živote, medzi nimi skutočné i fiktívne múzy, obrazy súvisiace s jeho návštevou ostrova Tahiti vo Francúzskej Polynézii v roku 1910, či pripomínajúce jeho ďalší pestrý život.



"Významnou inšpiráciou pre moju tvorbu sú historické fotografie Milana Rastislava Štefánika a odborná literatúra, ktoré sú večným záznamom o Štefánikovom živote, o jeho jedinečnej osobnosti letca, astronóma, diplomata či politika," objasňuje autorka. V kolekcii ôsmich diel je obraz s názvom Bonjour Monsieur Štefánik, symbolizujúci fiktívne stretnutie Štefánika s Paulom Gauguinom v Paríži, obrazy Parataito, Oviri, Tahitians poemes a ďalšie, ktoré pripomínajú časť Štefánikovho života na exotickom ostrove Tahiti, kde pozoroval Halleyho kométu, či zobrazujú jeho súkromný život.



Výstava je prístupná od marca do 10. mája 2019. "Letisko M. R. Štefánika si zároveň každoročne 4. mája, v deň výročia úmrtia M. R. Štefánika, pripomína pri Štefánikovej soche v odletovej hale, spolu so zástupcami Slovenského leteckého zväzu gen. Dr. M. R. Štefánika, pamiatku tohto vedca, letca a diplomata, po ktorom je od 21. júla 1993 pomenované (pomenované bolo symbolicky v deň narodenia M. R. Štefánika)," dodala hovorkyňa bratislavského letiska.



Noémi Kolčáková Szakállová vyštudovala Vysokú školu výtvarných umení, odbor odevný dizajn. Na pôde školy neskôr aj sama vyučovala predmety Dejiny odievania a Odevná štylizácia módnej kresby. Svoju tvorbu predstavila v New Yorku, vo Viedni, v Prahe, Budapešti, Monaku, Štrasburgu či v Pekingu. Jej portrét monackej kňažnej Grace Kelly daroval slovenský veľvyslanec v Monaku monackému kniežaťu Albertovi II.