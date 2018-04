Bratislavské mestské dni sa začali výstavou o 25-ročných premenách

Výstava je zameraná na premeny mesta v období slovenskej samostatnosti po tzv. zamatovom rozdelení Česko-Slovenska na dva štáty.

Bratislava 20. apríla (TASR) – Štvrťstoročie existencie hlavného mesta SR dokumentuje fotografická výstava Bratislava 1993 – 2018 v Justiho sieni Primaciálneho paláca.



Je zameraná na premeny mesta v období slovenskej samostatnosti po tzv. zamatovom rozdelení Česko-Slovenska na dva štáty (1.1.1993). Tým sa Bratislava stala plnohodnotným hlavným mestom SR. Jej novodobá história a premeny sú zachytené pohľadom popredných slovenských fotografov, faktografická a umelecká hodnota výstavy je tak skĺbená do jednotného celku.



"Za posledných 25 rokov sa tvár nášho mesta veľmi dynamicky zmenila. Fotografie sú dobrou spomienkou na významné udalosti, na miesta zmien aj ľudí, ktorí sem prišli. Výstavou otvárame jeden z našich najväčších sviatkov, a to sú Bratislavské mestské dni," povedala na jej vernisáži námestníčka primátora Iveta Plšeková.



Okrem historických dominánt, ktoré boli obnovené, výstavbou pribudli aj novodobé. Medzi ne patrí rekonštrukcia Bratislavského hradu a Dómu svätého Martina, prestavba Starého mosta s obnovenou električkovou dopravou, výstavba Slovenského národného divadla, pamätníka Chatama Sofera, tunela Sitina, nákupných zón a obytných komplexov pri Dunaji a v iných lokalitách.



Nechýbajú dokumenty o pracovných návštevách vrcholných predstaviteľov svetových veľmocí a Európskej únie, ale aj na pozvanie piatich primátorov, ktorí sa zapísali do zlatej knihy návštev. Okrem štátnikov a zástupcov samospráv z rôznych krajín to boli Dalajláma či pápež Ján Pavol II.



Ďalšie tematicky zamerané panely sú venované tradičným kultúrnym, športovým a ďalším masovým podujatiam pre verejnosť. Tiež prírodnému okoliu mesta v oblasti Malých Karpát a iných častiach vhodných na aktívny pohyb pre celé rodiny. Vo výbere sú aj najúspešnejší slovenskí športovci zo svetových súťaží.



Panelovú putovnú výstavu pripravilo Múzeum mesta Bratislavy (Elena Kurincová, Katarína Nádaská, Daniel Hupko, Beáta Husová) v spolupráci s riaditeľkou Slovak Press Photo Janou Garvoldtovou a Tlačovou agentúrou SR.