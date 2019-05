Prioritou mestskej časti zostáva aj tento rok školstvo. Na chod škôl a na ich rekonštrukciu je vyčlenených takmer 13,8 milióna eur.

Bratislava 10. mája (TASR) – Bratislavské Nové Mesto sa dostáva z rozpočtového provizória. Rozhodli o tom tento týždeň novomestskí poslanci, keď na poslednom rokovaní miestneho zastupiteľstva schválili rozpočet mestskej časti na rok 2019. Samospráva by podľa neho mala hospodáriť s prebytkovým rozpočtom, kde príjmy predstavujú 28,2 milióna eur a výdavky sa odhadujú na úrovni 27,8 milióna eur.



"Nové Mesto má dobrý a zodpovedný rozpočet. Je to silne rozvojový rozpočet, ktorý nám umožní, aby v našej mestskej časti pokračoval intenzívny rozvoj najrôznejších služieb pre ľudí. Máme množstvo plánov," zhodnotil pre TASR starosta Nového Mesta Rudolf Kusý.



Prioritou mestskej časti zostáva aj tento rok školstvo. V kapitálových aj bežných výdavkoch pôjde najviac peňazí na vzdelávanie. Na chod škôl a na ich rekonštrukciu je vyčlenených takmer 13,8 milióna eur. V pláne je napríklad rekonštrukcia Základnej školy (ZŠ) Sibírska či ZŠ Kalinčiakova, ale tiež nová materská škola (MŠ) na Teplickej ulici a nové jasle a škôlka na Vihorlatskej ulici. Na základných školách na Sibírskej, Riazanskej a Jeséniovej ulici by sa zasa mali zriadiť špecializované učebne.



Samospráva plánuje investovať aj do projektov v iných oblastiach. Rekonštrukcie by sa mala dočkať horná a dolná stanica lanovky zo Železnej studničky na Kamzík. Seniorom by malo pribudnúť nové zariadenie na Kalinčiakovej ulici a na Makovického ulici by sa malo vybudovať centrum včasnej intervencie. Pokračovať by sa tiež malo v rekonštrukciách ulíc či v investíciách do ihrísk a športovísk.



Na otázku, prečo mestská časť fungovala viac ako štyri mesiace v rozpočtovom provizóriu, samospráva odpovedala, že Nové Mesto je veľká mestská časť, preto je "normálne", že v procese prípravy rozpočtu bolo vznesené množstvo predstáv, požiadaviek a priorít. "Vždy sa snažíme schvaľovať rozpočet tak, aby bol konsenzom požiadaviek a priorít všetkých poslancov, ktorí zastupujú občanov mestskej časti," uviedla mestská časť s tým, že verzie návrhu rozpočtu sa v procese prípravy viackrát dopĺňali o požiadavky poslancov. "Fakt, že rozpočet bol schválený v máji, významne neovplyvnil fungovanie mestskej časti a úradu," dodala mestská časť.