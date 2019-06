Bratislavské Staré Mesto má druhého vicestarostu

Miesto nebolo obsadené pol roka, kým na posledných koaličných rokovaniach kompetentní rozhodli, že pozíciu druhého zástupcu starostu obsadia poslancom Miroslavom Vrábelom.

Bratislava 23. júna (TASR) – Bratislavské Staré Mesto bude mať pre aktuálne štvorročné volebné obdobie obsadené oba posty vicestarostov. Druhým zástupcom starostky Zuzany Aufrichtovej sa tento týždeň stal miestny poslanec Miroslav Vrábel. V gescii bude mať územný rozvoj, verejné priestory a architektúru.



"Nie som politik ani spisovateľ, tak to ťažko zhrniem do dvojslovného sloganu, ako je zvykom. V prvom rade treba Staré Mesto poupratovať. Myslím tým zaviesť pravidlá a zabezpečiť ich dodržiavanie," uviedol pre TASR Vrábel s tým, že zamerať sa chce najmä na zlepšenie kvality života v mestskej časti.



"Prvé, čo som chytil do ruky, sú škôlky, ktoré treba zrekonštruovať a rozšíriť v nich kapacity," poznamenal. V pláne má preto prípravu stavebných povolení na ich dostavbu a tiež, aby mohlo Staré Mesto čerpať eurofondy. Zamerať sa chce aj na "usporiadanie" ulíc tak, aby sa dalo nimi pohodlne prechádzať, venovať sa chce aj vizuálnej stránke a čistote.



Pri obsadzovaní postov svojich zástupcov postupovala šéfka staromestskej samosprávy podľa koaličnej zmluvy. Podľa nej mal jeden z postov obsadiť poslanec za KDH, a tak starostka vymenovala za svoju zástupkyňu Martinu Uličnú. Druhý post pripadol OĽaNO. Hnutie si však najprv želalo, aby bol príjem vicestarostu vložený do rozvojových projektov pre deti. Miesto nebolo obsadené pol roka, kým na posledných koaličných rokovaniach kompetentní rozhodli, že pozíciu druhého zástupcu starostu obsadia poslancom Miroslavom Vrábelom.



Starostka spresnila, že pozícia druhého vicestarostu bude obsadená formou polovičného úväzku. "Zákon hovorí, že odmena pre vicestarostu je stanovená do výšky 35 až 70 percent príjmu starostu. Obaja vicestarostovia budú na úrovni 35 percent," doplnila Aufrichtová.