Bratislavské Staré Mesto ovládnu vône Talianska

Festival Dolce Vitaj organizuje Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave.

Bratislava 15. júna (TASR) - V rámci festivalu Dolce Vitaj aj tento rok zavíta do historického centra Bratislavy typický taliansky trh „Mercato italiano“. V druhej polovici júna budú talianske produkty a jedlá dominovať na Hviezdoslavovom a Rybnom námestí. TASR o tom za organizátorov festivalu informovala Hana Zavodska z Taliansko-slovenskej obchodnej komory.



Taliansky týždeň potrvá od 17. júna do 26. júna. "Návštevníci trhu si u výrobcov a predajcov môžu zakúpiť a ochutnať kulinárske špeciality zo všetkých regiónov Talianska. Napríklad med, údeniny, zeleninu, syry, olej, víno, bylinky, ale aj ochutnať cestoviny. Stánky budú otvorené každý deň od 10.00 h do 22.00 h," uviedla Zavodska.



Súčasťou podujatia je aj akcia Vino Vitaj so začiatkom 26. júna. Do populárnej oslavy vína sa zapojilo trinásť barov a reštaurácií v bratislavskom Starom Meste. "Cieľom podujatia je poukázať na kvalitu a rôznorodosť talianskych vín ponúkaných v príjemnom prostredí podnikov hlavného mesta," dodala Zavodska.



Taliansky novinár, spisovateľ a predovšetkým propagátor vedy Massimo Polidoro príde do Bratislavy v rámci svojho talianskeho turné s inscenovanou prednáškou Ja, Leonardo – tajný život rebelského génia, ktorá vznikla pri príležitosti 500. výročia smrti Leonarda. Uskutoční sa v taliančine v utorok 18. júna 2019 o 10.00 h v Kine Lumiére. "Určená je predovšetkým študentom talianskeho jazyka. V rovnaký deň sa v kníhkupectve Martinus na Obchodnej ul. o 18.00 h s ním stretne Pišta Vandal, aby predstavil slovenskej verejnosti tvorbu Polidora, vzťah k vede a predovšetkým renesančného génia Leonarda," uviedla Zuzana Golianová z mediálnej podpory festivalu.



