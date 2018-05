Bratislavskí colníci objavili stovky falzifikátov textilných výrobkov

Majitelia ochranných známok potvrdili, že ak by tieto tričká predali obchodníci ako originálne výrobky, zarobili by takmer 500.000 eur

Bratislava 15. mája (TASR) - Bratislavskí colníci objavili v predajni aj v skladoch na Starej Vajnorskej stovky falzifikátov textilných výrobkov za takmer 500.000 eur. Majitelia ochranných známok potvrdili, že ak by tieto tričká predali obchodníci ako originálne výrobky, zarobili by uvedenú sumu. TASR o tom informovala hovorkyňa Colného úradu v Bratislave Drahomíra Adamčíková.



Colníci najskôr odhalili podozrivo vyzerajúce tričká s logom a nápisom Tommy Hilfiger. "Kontrola potvrdila, že v priestoroch sa predávajú falzifikáty svetoznámych módnych značiek Tommy Hilfiger a Gucci v počte 535 kusov. Oprávnená osoba vyčíslila výšku škody, ktorá vznikla jej klientom ako majiteľom ochranných známok v súvislosti so zaisteným tovarom, vo výške obvyklej predajnej ceny zodpovedajúcej originálnemu tovaru v celkovej hodnote 497.581 eur," uviedla hovorkyňa. Colníci zaistili 464 tričiek značiek Gucci za 494.173 eur a 71 kusov falzifikátov tričiek Tommy Hilfiger v sume 3408 eur.



Zaistený tovar s najväčšou pravdepodobnosťou skončí v spaľovni. "Ak to bude možné, po posúdení jeho zdravotnej nezávadnosti a odstránení chráneného označenia, môže byť poskytnutý aj na humanitárne účely," dodala Adamčíková.