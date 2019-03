Bratislavskí vodiči hlásia nehody a miestami zdržanie aj 1,5 hodiny

Nehoda je hlásená v Bratislave na D1 za výjazdom Gagarinova smerom na Zlaté piesky. Zrazilo sa tu nákladné auto s osobným.

Bratislava 22. marca (TASR) – Vodiči v Bratislave hlásia aktuálne viacero dopravných nehôd. Zelená vlna RTVS informuje, že na diaľnici D1 od Mosta Lafranconi smerom do Senca sa šoféri zdržia asi hodinu a pol. Na Einsteinovej smerom na Prístavný most si postoja zhruba 40 minút.



Nehoda je hlásená v Bratislave na D1 za výjazdom Gagarinova smerom na Zlaté piesky. Zrazilo sa tu nákladné auto s osobným. Nehoda je aj na diaľnici D2 za Mostom Lafranconi smerom na Prístavný most, kde sa zrazili dve autá. Zdržanie okolo 15 minút je na Dolnozemskej ceste smerom do centra či na Vinohradníckej.