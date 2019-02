Bratislavský hotel s kritizovanou fasádou čaká nové kolaudačné konanie

V rámci nového konania si stavebný úrad znova vyžiada stanoviská príslušných orgánov, vrátane pamiatkarov.

Bratislava 4. februára (TASR) – Zrekonštruovaný hotel Park Inn by Radisson Danube Bratislava s kritizovanou fasádou čaká nové kolaudačné konanie. Vyplýva to z rozhodnutia Okresného úradu Bratislava, ktorý vyhovel protestu prokurátora a rozhodnutie staromestského stavebného úradu z februára minulého roka o prerušení konania zrušil. Pre stavebný úrad to znamená nové prejednanie veci a obnovu celého procesu.



"Odbor výstavby a bytovej politiky Okresného úradu Bratislava, vydal 9. januára 2019 rozhodnutie, ktorým vyhovel protestu prokurátora a napadnuté rozhodnutie zrušil," uviedol pre TASR tlačový odbor Ministerstva vnútra SR. Úrad tak vyhovel protestu prokurátorky z vlaňajšieho septembra. Dozorujúca prokurátorka vtedy skonštatovala, že rozhodnutie o prerušení konania je nepreskúmateľné, a tým nezákonné.



"Pre stavebný úrad to znamená nové prejednanie veci a pre spoľahlivé zistenie skutkového stavu je potrebné ujasniť rozsah predmetu kolaudácie," skonštatoval Matej Števove, hovorca staromestskej starostky. To znamená nové kolaudačné konanie na celý hotel, v ktorom sa bude predmetná stavba posudzovať. Hovorca zároveň zdôraznil, že fakt, že okresný úrad protestu prokurátora vyhovel, neznamená automaticky kolaudáciu stavby "tak, ako je". Na otázku, či pozastavenie kolaudácie začiatkom minulého roka bolo teda nezákonné, odpovedať nevedel.



V rámci nového konania si stavebný úrad znova vyžiada stanoviská príslušných orgánov, vrátane pamiatkarov. "Budeme postupovať v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom (KPÚ) Bratislava a budeme trvať na uvedení fasády do stavu, aký schválil KPÚ," poznamenal Števove.



Pamiatkari už súčinnosť pred časom prisľúbili. "Krajský pamiatkový úrad vydal záväzné stanovisko k realizačnému projektu obnovy fasády a záväzné stanoviská k predčasnému užívaniu stavby. Tieto dokumenty sú v zmysle stavebného zákona v konaní stavebného úradu záväzné," podotkol Ján Mackovič, riaditeľ KPÚ Bratislava ako dotknutého orgánu štátnej správy.



Stavebný úrad prerušil kolaudačné konanie zrekonštruovaného hotela vlani vo februári. Voči tomu sa však stavebník odvolal, a tak si spis vyžiadala okresná prokuratúra. Dozorujúca prokurátorka následne skonštatovala, že stavebný úrad sa nezaoberal predmetnou vecou svedomite a zodpovedne a v rozhodnutí o prerušení konania sa opomenul vyrovnať jednak so zdokumentovaným skutkovým stavom vo veci, ako aj s relevantnými námietkami stavebníka.



Rozhodnutie o prerušení konania bolo podľa nej vydané v rozpore so zákonom o správnom konaní v spojení so zákonom o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, teda stavebným zákonom. Staré Mesto protestu prokurátorky nevyhovelo a spis posunulo na okresný úrad.



Stavebný úrad vydal pre hotel povolenie na predčasné užívanie stavby, ktoré bolo potom predĺžené. Pôvodný termín vypršal koncom októbra minulého roka, úrad však termín predĺžil na obdobie piatich mesiacov od začiatku prác týkajúcich sa zmeny fasády. Začať sa s nimi malo do troch týždňov od doručenia záväzného stanoviska, pričom stavebník ich mal vopred ohlásiť. Podľa stanoviska KPÚ mala byť fasáda obnovená do konca februára 2019. Súčasné vedenie mestskej časti ako problém vidí, že stavebný úrad za bývalého vedenia nezaviazal majiteľa hotela k začiatku prác do troch týždňov. Záväzné stanovisko KPÚ je podľa mestskej časti uvedené iba v odôvodnení, nie vo výrokovej časti rozhodnutia o predĺžení dočasného užívania. Koncom minulého roka, teda po novembrových komunálnych voľbách, pritom zmizlo aj lešenie, ktoré istý čas stálo na strane hotela z Hviezdoslavovho námestia. Vlastník hotela sa k celej záležitosti odmieta vyjadrovať.