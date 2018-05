Bratislavský Justičný palác nebude dva dni fungovať

Dôvodom bude prerušenie distribúcie elektriny do miesta spotreby, a to z dôvodu vykonávania plánovaných prác na zariadení prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Bratislava 10. mája (TASR) - Bratislavský Justičný palác, kde sídlia Krajský súd (KS) v Bratislave a Okresný súd (OS) Bratislava I, nebude na budúci týždeň dva dni fungovať, a to v pondelok (14.5.) a vo štvrtok (17.5.).



Dôvodom bude prerušenie distribúcie elektriny do miesta spotreby, a to z dôvodu vykonávania plánovaných prác na zariadení prevádzkovateľa distribučnej sústavy zo strany Západoslovenskej distribučnej spoločnosti. Nastane úplná nedostupnosť služieb, ako telefonické spojenie, faxové spojenie, elektronická podateľňa a podobne. Jedinou službou v obmedzenom režime bude podateľňa pre prijímanie fyzických (listinných) podaní.



Odpadne aj viacero naplánovaných pojednávaní. Napríklad v pondelok na KS päť a na OS viac ako 40. Vo štvrtok 17.5. zase na KS takmer 50 a na OS viac ako 40. TASR o tom vo štvrtok informoval hovorca KS v Bratislave Pavol Adamčiak.



Oznámenie o nedostupnosti Justičného paláca je už pár dní zavesené na vchode do budovy.