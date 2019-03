Bratislavský knižný festival bude mať nový termín aj miesto

Zo slovenských autorov nebude chýbať na BRaKu Monika Kompaníková, ktorá predstaví knižnú novinku Koniec sveta (a čo je za ním) s ilustráciami Veroniky Holecovej Klímovej.

Bratislava 7. marca (TASR) - Bratislavský knižný festival (BRaK) sa uskutoční v novom termíne - od 14. do 16. júna. Hlavná časť 6. ročníka najväčšieho slovenského knižného festivalu sa bude konať po prvý raz v priestoroch Novej Cvernovky, kde sa uskutoční predajná výstava kníh, ale aj viacero sprievodných podujatí - výstav, diskusií, tvorivých dielní a koncertov. "BRaK opäť predstaví to najlepšie z tvorby spisovateľov, ilustrátorov, knižných grafikov a typografov zo Slovenska a okolitých krajín," TASR o tom informovala Ivana Schwarz za tím organizátorov podujatia, ktoré "vzniká synergiou neúnavných malých vydavateľstiev, knižných profesionálov, kreatívnych ilustrátoriek, knižných nadšencov".



Programová časť festivalu bude prvýkrát aj geograficky ukotvená a zameraná na susedné Maďarsko. Do Novej Cvernovky tak tento rok zavítajú tváre súčasnej maďarskej knižnej a hudobnej scény. Medzi nimi Benedekt Tóth, autor knihy Mŕtve body, či Ferencz Czinki, ktorého návšteva festivalu v minulosti inšpirovala na vytvorenie novely Bratislavské metro.



Zo slovenských autorov nebude chýbať na BRaKu Monika Kompaníková, ktorá predstaví knižnú novinku Koniec sveta (a čo je za ním) s ilustráciami Veroniky Holecovej Klímovej. Na výstavách bude možné vidieť napríklad linorytovú tvorbu zakladateľky prvej linoryteckej fotobanky Linostock Magdalény Rutovej, predstaví sa tvorba študentov vizuálnej komunikácie z ateliéru Typolab (VŠVU). Prezentované budú tiež ukážky Knihy klidu Lucie Lučanskej tlačenej na risografe, ktorá vznikla počas rezidencie pre mladých ilustrátorov v Novej Cvernovke, pod kuratelou festivalu minulý rok.



Hlavná časť festivalu sa uskutoční v polovici júna, podujatie však odštartuje 16. mája, kedy do Bratislavy zavíta "knižná superskupina" Kafka Band. Tá sa na BRaK vracia po troch rokoch. Viacčlenná kapela sústredená okolo českých umelcov - spisovateľa Jaroslava Rudiša a ilustrátora Jaromíra 99 (Jaromír Švejdík) nedávno vydala nový, v poradí druhý album Amerika. V Bratislave sa predstaví 16. mája v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava. "Okrem koncertu pripravujeme v tento deň aj výstavu o dejinách komiksu a diskusiu," avizujú organizátori.