Bratislavský kraj hľadá kvalifikovaných tlmočníkov

Podľa zákona o sociálnych službách môže tlmočnícku službu vykonávať tlmočník posunkovej reči, artikulačný tlmočník a tlmočník pre hluchoslepé osoby.

Bratislava 28. februára (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) hľadá tlmočníkov, ktorí by spĺňali kvalifikačné predpoklady na vykonávanie tlmočníckej služby. Kraje totiž majú povinnosť zabezpečovať aj takýto druh sociálnej služby. Tlmočníci však musia byť zaregistrovaní v registri poskytovateľov sociálnych služieb. Kraj preto apeluje na záujemcov, aby sa zaregistrovali, inak im za poskytované služby zaplatiť nemôže.



"Niektorí naši občania majú určité typy telesných alebo duševných porúch a postihnutí. Ak nás občan odkázaný na tlmočenie požiada o zabezpečenie tlmočníckej služby, je našou povinnosťou mu túto službu zabezpečiť a následne po splnení zákonom stanovených podmienok aj financovať," hovorí predseda BSK Juraj Droba.



Tlmočnícka služba je sociálna služba poskytovaná osobe odkázanej na tlmočenie v posunkovej reči, artikulačné tlmočenie či taktilné tlmočenie. Fyzickej osobe možno tlmočnícku službu poskytnúť aj formou online tlmočenia alebo simultánneho prepisu hovorenej reči.



Podľa zákona o sociálnych službách môže tlmočnícku službu vykonávať tlmočník posunkovej reči, artikulačný tlmočník a tlmočník pre hluchoslepé osoby. Kvalifikačné predpoklady preukazuje absolvovaním tlmočníckeho minima, certifikátom vydaným subjektom, ktorý má oprávnenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Poskytovateľ sociálnej služby môže poskytovať sociálne služby len na základe zápisu do registra, ktorý vedie vyšší územný celok, teda kraj.



Bližšie podmienky zápisu do registra sú uvedené na webovej stránke Bratislavského kraja www.region-bsk.sk.