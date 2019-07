Bratislavský kraj pripravuje strategický dokument pre dopravu

Prvá fáza jeho spracovania už bola predstavená odbornej verejnosti. Hotový by mal byť do konca tohto roka.

Bratislava 24. júla (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) v spolupráci samospráv, dopravcov a štátnych inštitúcií pripravuje strategický dokument pre dopravu. Plán udržateľnej mobility BSK má napomôcť zabezpečiť stabilný dopravný systém v Bratislavskom kraji. Prvá fáza jeho spracovania už bola predstavená odbornej verejnosti. Hotový by mal byť do konca tohto roka. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.



"Je to materiál, ktorý je pre Bratislavský kraj veľmi dôležitý, pretože bude strategickým materiálom v oblasti dopravy, podľa ktorého sa budeme riadiť. Cieľom je zabezpečiť čo najlepšiu mobilitu pre ľudí v rámci celého regiónu," priblížila podpredsedníčka BSK pre dopravu Alžbeta Ožvaldová. Potrebné podľa jej slov bolo aj verejné prerokovanie, aby sa k nemu vyjadrili dopravcovia, predstavitelia samospráv, ako aj štátnej správy. "Práve ich pripomienky budú zapracované do strategického materiálu," podotkla Ožvaldová.



Plán udržateľnej mobility je zameraný na ľudí, nie na premávku ako v tradičnom dopravnom plánovaní premávky. Primárnym cieľom je podľa samosprávneho kraja zvýšenie kvality života a pozitívny vplyv na zdravie obyvateľov, redukcia finančných nákladov, zlepšenie mobilnej dostupnosti. Taktiež efektívne využívanie verejných zdrojov a zabezpečenie podpory verejnosti. Plán udržateľnej mobility predpokladá vyvážený rozvoj všetkých významných druhov dopravy a posun k tým, ktoré sú trvalo udržateľné a šetriace životné prostredie.