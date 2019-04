Bratislavský kraj:Výzva na bezplatné wifi bude od štvrtka do piatka

Iniciatíva WiFi4EU v celkovej hodnote 120 miliónov eur je prístupná všetkým verejným orgánom v členských štátoch Európskej únie, ako aj v účastníckych krajinách z EHP (Nórsko a Island).

Bratislava 3. apríla (TASR) - Slovenské mestá a obce sa môžu už po druhý raz zapojiť do výzvy na predkladanie žiadostí v rámci iniciatívy WiFi4EU. Výzvu Európska komisia zverejní vo štvrtok 4. apríla. Aktuálna však bude len jeden a pol dňa, teda do piatka 5. apríla.



Cieľom je poskytnúť občanom a návštevníkom v celej Európskej únie vysokokvalitný prístup k internetu prostredníctvom bezplatných hotspotov wifi na verejných priestranstvách, ako sú parky, námestia, verejné budovy, knižnice a zdravotné strediská.



"Informoval som písomne všetkých starostov a primátorov Bratislavského kraja, že je tu opäť takáto možnosť. Verím, že túto výzvu opäť využijú. Veď v minulom roku získalo na Slovensku poukaz 93 obcí a 12 úspešných žiadateľov bolo práve z Bratislavského kraja. Každá obec môže počas celého trvania iniciatívy využiť iba jeden poukaz. Obce, ktoré dostali poukaz v prvej výzve, sa už nemôžu zapojiť do ďalších výziev. A stále platí pravidlo 'kto skôr príde, ten skôr berie'. Preto sa registrujte čo najskôr," povedal predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba.



Iniciatíva WiFi4EU v celkovej hodnote 120 miliónov eur je prístupná všetkým verejným orgánom v členských štátoch Európskej únie, ako aj v účastníckych krajinách z EHP (Nórsko a Island). Iniciatíva je realizovaná prostredníctvom online registrácie obcí a následného odosielania žiadostí.



Len čo sa obce, mestá alebo mestské časti zaregistrujú na vyhradenom portáli, budú môcť požiadať o poukážku v hodnote 15.000 eur. Každému členskému štátu Európskej únie je garantovaných minimálne 15 poukazov. Po získaní poukazu podporená obec musí zaručiť, že inštalácia bude dokončená a inštalovaná sieť začne fungovať do 18 mesiacov od podpísania dohody o grante. Obce zodpovedajú za financovanie pripojenia na internet a údržbu zariadení tak, aby svojim obyvateľom a návštevníkom mohli minimálne tri roky po inštalácii ponúkať bezplatné a kvalitné pripojenie cez sieť wifi.



Prvá výzva na podávanie žiadostí WiFi4EU sa uskutočnila v novembri 2018. Z celej Európy sa prihlásilo viac ako 13.000 obcí a udelilo sa 2800 poukážok.