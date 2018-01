Bratislavský magistrát sa bráni: Zmluva na osvetlenie je zákonná

ÚVO sa nepozdáva spôsob, ktorý bratislavský magistrát zvolil, keď sa rozhodol prideliť zákazku spoločnosti Siemens len na základe rokovacieho konania.

Bratislava 5. januára (TASR) – Hlavné mesto SR pri uzatvorení zmluvy o dočasnej prevádzke verejného osvetlenia využilo zákonnú možnosť. Bratislavský magistrát to uviedol v reakcii na fakt, že so spoločnosťou Siemens uzatvoril 22. decembra zmluvu o prevádzke a údržbe verejného osvetlenia do obdobia ukončenia prebiehajúceho tendra na tieto služby.



Samospráva v tejto súvislosti zdôrazňuje zákonnú povinnosť hlavného mesta zabezpečiť prevádzku verejného osvetlenia ako jednu zo strategických povinností. „Nakoľko z dôvodu vydania predbežného opatrenia zo strany Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) bolo znemožnené hlavnému mestu SR zabezpečiť túto zákonnú povinnosť, mesto využilo platnú dikciu zákona o verejnom obstarávaní v rámci paragrafu o priamom rokovacom konaní a uzatvorilo zmluvu na preklenutie obdobia do ukončenia verejnej súťaže,“ uviedla hovorkyňa Bratislavy Zuzana Onufer.



ÚVO doručil vo štvrtok (4.1.) magistrátu výzvu, aby mu zmluvu, ktorá je podľa oznámenia vo vestníku ÚVO vo výške 1.548.000 eur bez DPH, doručil v origináli. Onufer to potvrdila. „Hlavné mesto je plne súčinné vo veci konania ÚVO a koná v rámci platných zákonov,“ dodala.



ÚVO sa nepozdáva spôsob, ktorý bratislavský magistrát zvolil, keď sa rozhodol prideliť zákazku spoločnosti Siemens len na základe rokovacieho konania. "ÚVO vydal rozhodnutie o predbežnom opatrení, ktorým pozastavil konanie kontrolovaného," pripomenula hovorkyňa úradu Janka Zvončeková. Dodala, že ÚVO sa záležitosťou zaoberá s cieľom preveriť zákonnosť postupu magistrátu.



Sporný je tiež postup hlavného mesta z konca roka 2016, keď priamym rokovaním uzatvorilo zmluvu na dodávku komplexnej služby správy verejného osvetlenia so Siemensom na obdobie jedného roka s možnosťou opcie na ďalších 12 mesiacov. Mesto ju uzavrelo po tom, čo mu koncom roka 2016 skončila 20-ročná zmluva s touto firmou, a chcelo, aby bola táto služba zabezpečená až po výber nového prevádzkovateľa verejného osvetlenia.



ÚVO však odhalil pochybenia pri tejto zmluve a samospráve hrozí pokuta. Úrad totiž tvrdí, že mesto konalo v rozpore so zákonom a svojím konaním obmedzilo hospodársku súťaž, keďže v prípade použitia otvoreného postupu verejného obstarávania mohlo svoju ponuku predložiť viacero uchádzačov. Mesto však s týmto tvrdením nesúhlasilo a deklarovalo, že postupovalo zákonne. Keďže jeho odvolaniu nebolo vyhovené, podalo žalobu na Krajskom súde v Bratislave.



Súťaž na nového prevádzkovateľa verejného osvetlenia v Bratislave vyhlásil magistrát koncom mája 2017. Hoci predpokladal jej ukončenie ešte v tom istom roku, nestalo sa tak. Tender už štvrtýkrát predĺžil, tentoraz je lehota na predkladanie ponúk do 12. februára 2018. Mesto chce s víťazom súťaže uzavrieť zmluvu na 20 rokov v predpokladanej výške 143,69 milióna eur bez DPH.