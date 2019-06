Stavebník: Bratislavský obchvat sa stavia v súlade s platnými normami

Stanovisko firmy tvrdí, že vzorky, ktoré boli z diaľnice odobraté v minulosti, nepreukázali výskyt nebezpečného materiálu.

Bratislava 26. júna (TASR) – Bratislavský obchvat, na ktorého stavbe v stredu zasahovala polícia, sa stavia v súlade s platnými slovenskými a medzinárodnými normami, smernicami i právnymi požiadavkami. Pre TASR to povedal generálny riaditeľ firmy D4 R7 Construction Juan José Bregel.



Stanovisko firmy tvrdí, že vzorky, ktoré boli z diaľnice odobraté v minulosti, nepreukázali výskyt nebezpečného materiálu. "Po viac ako 20.000 doteraz vykonaných testoch môžeme vyhlásiť, že materiál používaný pre výstavbu bratislavského obchvatu je v súlade so všetkými relevantnými štandardmi i zákonmi." Policajná obhliadka je podľa nich súčasťou procesu, ktorý sa začal už pred stredajšou akciou.



"D4 R7 Construction s.r.o. má záujem o rýchle objasnenie všetkých otvorených otázok. Preto vítame každé vyšetrovanie a úzko spolupracujeme s políciou", dodal Bregel.



Policajti v stredu zasahovali na stavbe bratislavského obchvatu, ktorý je súčasťou budovania diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7. Pre TASR to potvrdila bratislavská krajská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková.



Účelom zásahu polície bol podľa Mihalíkovej odber vzoriek, ktoré budú predmetom znaleckého skúmania. "Na základe výsledkov znaleckého skúmania vyšetrovateľ PZ rozhodne o ďalšom postupe vo veci v súlade s Trestným poriadkom," dodala.



Policajti v súvislosti s environmentálnou trestnou činnosťou v Bratislavskom kraji zasahovali už koncom marca. Zásah mal podľa medializovaných informácií súvisieť s podozreniami, že sa na stavbu D4 a R7 používa kontaminovaná zemina alebo stavebný odpad. Polícia neskôr pre TASR priblížila, že v tomto prípade je aktuálne vedené trestné stíhanie vo veci zločinu ohrozenia a poškodenia životného prostredia a vo veci zločinu neoprávneného nakladania s odpadmi.