Bratislavský región má vo Viedni nové turistické informačné centrum

Bratislava/Viedeň 28. marca (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) chce prilákať do Bratislavy a jej okolia viac turistov z Rakúska a jeho metropoly. Práve Rakúšania sú spomedzi zahraničných návštevníkov na treťom mieste. Pomôcť tomu má aj nové turistické informačné centrum Gate to Bratislava. Otvorili ho vo štvrtok v budove nástupného terminálu v centre Viedne.



"Viedeň je dvojmiliónová metropola. Podľa štatistík vyše dvoch tretín obyvateľov ešte ani raz nenavštívilo Bratislavu. Takže tu máme obrovský potenciál. Vidím tiež potenciál Bratislavského kraja a viem, že je nenaplnený. Týchto 25 štvorcových metrov v srdci Viedne určite bude pomáhať propagácii," uviedol predseda BSK Juraj Droba.



Úloha nového centra bude primárne informačná, ale tiež akvizičná, teda predajná. Špeciálne vyškolené zamestnankyne v ňom budú "proaktívne predávať" Bratislavu a celý Bratislavský kraj. "Ktokoľvek má záujem aj len o návštevu Bratislavy na jedno popoludnie na kávu, je zaujímavý. Ak nájdeme Rakúšanov, ktorí si Bratislavu obľúbia a budú sa 'hrabať' v histórii, budem len rád," poznamenal Droba.



Podľa Ronalda Schremsa, konateľa Viedenskej spoločnosti pre prevádzku a rozvoj krajov v Podunajskej oblasti, je veľa toho, čo môže slovenská metropola a jej okolie ponúknuť návštevníkom z Viedne. "V prvom rade je to rozkošné historické centrum, ktoré má Bratislava a ktoré, na rozdiel od Viedne, leží na rieke Dunaj. V druhom rade je to bohatá vínna kultúra, predovšetkým v Malých Karpatoch, v prostredí Modry. A v neposlednom rade sú to nové možnosti turizmu, ktoré by sa mohli rozvinúť na východ od Viedne," poznamenal Schrems.



Poznamenal tiež, že Viedeň sa stala metropolou vďaka tomu, že v minulosti prijímala prisťahovalcov zo všetkých častí bývalej monarchie. "Len obyvateľov, ktorí majú český a slovenský pôvod, je vo Viedni okolo 800.000," doplnil Schrems. Verí, že obdobné centrum, tentoraz pre Viedeň, vznikne časom aj v Bratislave.



Turistickú informačnú kanceláriu otvorili pri príležitosti sprevádzkovania novej lode Twin City Liner. Tento rakúsko-slovenský projekt vstupuje do svojej 14. sezóny. "Loď je vyrobená na mieru na túto časť lodnej cesty medzi Bratislavou a Viedňou. Prináša dvojnásobne zvýšenú kapacitu na 250 pasažierov. Mám štyri motory, výkon 3500 konských síl a dokáže vyvinúť rýchlosť okolo 70 km/h," priblížil Tomáš Kubík, generálny partner pre projekt na Slovensku. Prepravný čas medzi hlavnými mestami je 75 minút.



Nové informačné centrum i lodné prepojenie vníma pozitívne aj predsedníčka bratislavskej mestskej komisie pre cestovný ruch Soňa Svoreňová. "Je to ďalšia príležitosť osloviť Viedenčanov na to, aby keď sa rozhodnú prísť do Bratislavy, možno by bolo dobré pobudnúť tu jeden alebo dva dni a pozrieť si všetky atrakcie," skonštatovala Svoreňová.



Rakúšania sú v Bratislave na treťom mieste spomedzi turistov z ostatných krajín. Podľa Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) sa propagácii Slovenska darí, stále je však priestor na zlepšenie. "Posilniť bude treba rozvoj tých produktov cestovného ruchu, ktoré majú vysokú pridanú hodnotu a prinášajú vyššiu efektivitu vynaložených nákladov. "Ide najmä o voľnočasové aktivity, ako vidiecka turistika, zimný a zážitkový cestovný ruch. Väčší dôraz kladieme na podporu rozvoja kúpeľníctva,“ podotkol rezort.