Bratislavský Ružinov bude opäť hľadať svoje osobnosti

Návrhy na ocenenie môžu predkladať samotní obyvatelia, ale tiež občianske združenia, organizácie, nadácie, fondy či verejnoprávne inštitúcie pôsobiace na území mestskej časti.

Bratislava 4. apríla (TASR) - Bratislavský Ružinov bude aj tento rok hľadať svoje osobnosti. Oceniť chce opäť tých, ktorí prispeli k lepšiemu životu v mestskej časti, alebo ju významne reprezentujú doma i v zahraničí. Nominácie bude samospráva prijímať od 15. apríla do 15. mája.



"Občas sa pri pohľade zvonku zdá, akoby sa mestské časti vo veľkej Bratislave strácali. Ružinov je však obrovská obec a máme medzi sebou množstvo ľudí, na ktorých máme dôvod byť naozaj hrdí. Aj týmto ocenením by sme radi ukázali, ako veľmi si ich vážime," uviedol pre TASR ružinovský hovorca Martin Chren. Nemusí ísť však len o úspešných ľudí v klasickom ponímaní, ale aj o tých, ktorých práca je často "neviditeľná".



Návrhy na ocenenie môžu predkladať samotní obyvatelia, ale tiež občianske združenia, organizácie, nadácie, fondy či verejnoprávne inštitúcie pôsobiace na území mestskej časti. Podmienkou je vyplniť prihlasovací formulár, ktorý je zverejnený na webovej stránke.



Ten treba následne poslať elektronicky na e-mailovú adresu ocenovanie@ruzinov.sk alebo poštou na adresu ružinovského miestneho úradu na Mierovej ulici. Súčasťou formulára je aj životopis nominovaného a základné kontaktné údaje navrhovateľa i navrhovaného.



Návrhy prediskutuje miestna komisia školstva, kultúry a športu so starostom a predloží ich na rokovanie miestneho zastupiteľstva.