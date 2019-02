Bratislavský Ružinov by mohol mať v budúcnosti hlavného záhradníka

Starosta má v pláne tiež zriadenie tzv. rýchlej roty, teda operatívnej jednotky zamestnancov Ružinovského podniku verejnoprospešných služieb.

Bratislava 17. februára (TASR) – Starostlivosť o zeleň v bratislavskom Ružinove by mohol mať v budúcnosti na starosť hlavný záhradník. Také sú plány starostu Martina Chrena, ktorý chce prinavrátiť aj program dobrovoľných inšpektorov životného prostredia. Podľa šéfa ružinovskej samosprávy totiž starostlivosť neznamená len načas pokosiť a "nejako" orezať stromy.



"Je dôležité, aby zamestnanci mali odborné vedenie. Aby sme vedeli, čo a kde vysádzať. Lebo nestačí len vysadiť viac stromov. Ide o to mať kvalitnú výsadbu a dobre sa o zeleň starať," uviedol pre TASR Chren. Poukazuje napríklad na dve aleje, v ktorých pre zjavne zanedbanie hrozí výrub. Plniť sľuby chce od budúceho roka, v tomto roku mu to ešte rozpočet mestskej časti nedovolí.



Nemyslí si totiž, že by starostlivosť o zeleň bola v poslednom období prioritou samosprávy. V prvej fáze chce nechať vypracovať pasportizáciu zelene, teda kde a v akom zdravotnom stave zeleň rastie. Považuje to za dôležitý krok pre zefektívnenie kvality bežnej starostlivosti, ako aj na naplánovanej novej, resp. náhradnej výsadby. V rozpočte by sa mali taktiež navyšovať financie na starostlivosť o zeleň a výsadbu.



Starosta má v pláne tiež zriadenie tzv. rýchlej roty, teda operatívnej jednotky zamestnancov Ružinovského podniku verejnoprospešných služieb (RPVPS). Tá by priamo vyrážala do terénu v prípade potreby riešenia niektorých situácií. Zapojiť do spolupráce chce aj dobrovoľníkov z radov občanov. V prvom kole by mal vzniknúť "dispečing" priamo na miestnom úrade na nahlasovanie podnetov a problémov. Následne by sa malo nájsť riešenie na operatívne zásahy odstraňujúce nahlásené problémy.



Financie by sa nemali zvyšovať len na zeleň, ale tiež na opravy ciest a chodníkov, a to vďaka plánovaným príjmom z tzv. developerského projektu.