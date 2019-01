Bratislavu nominovali medzi 20 najobľúbenejších destinácii roku 2019

Bratislavská organizácia cestovného ruchu, ako aj jej partneri sa rozhodli podporiť túto kandidatúru a ukázať svetu, že Slovensko sa má čím pochváliť.

Bratislava 21. januára (TASR) - Bratislava bola nominovaná medzi 20 najobľúbenejších turistických destinácií roku 2019 a uchádza sa o titul "European Best Destination 2019". TASR o tom informovala Bratislavská organizácia cestovného ruchu - Bratislava Tourist Board (BTB).



Bratislavská organizácia cestovného ruchu, ako aj jej partneri sa rozhodli podporiť túto kandidatúru a ukázať svetu, že Slovensko sa má čím pochváliť. "Cítime nadšenie, že negatívna nálada, ktorá posledný čas sprevádza život na Slovensku, sa nešíri do sveta a existujú aj ľudia, ktorí vidia pozitívnu energiu mesta a vnímajú naše hlavné mesto ako zaujímavú netradičnú destináciu, ktorá je príťažlivá a bezpečná," uviedla organizácia.



Hlasovať za Bratislavu je možné do 5. februára aj prostredníctvom webu www.visitbratislava.com/hlasuj. Hlasovanie prebieha na stránke európskej organizácie European Best Destinations so sídlom v Bruseli, ktorá podporuje cestovný ruch v Európe.