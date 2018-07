Brehy Zemplínskej šíravy zdobia aj v tomto roku pieskové sochy

Kaluža 6. júla (TASR) - Na brehu Zemplínskej šíravy v stredisku Kaluža vyrástli aj toto leto sochy z piesku. Dominuje im téma vody. Vlaňajšie pieskové kráľovstvo patrilo rozprávkovým postavám.informovala Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus, ktorá za projektom stojí.Jeho realizátorom bol aj v tomto roku tím okolo Adama Bakoša, autora sôch z Tatranského ľadového dómu.priblížila organizácia s tým, že si v nej počas celého leta môžu záujemcovia zajazdiť na raftoch, paddleboarde, aquaskipperi alebo si budú môcť vyskúšať aquazorbing či vodný futbal, lezeckú stenu a airsoftovú strelnicu.Jeden z júlových víkendov bude na Zemplínskej šírave patriť milovníkom vodných športov, adrenalínu a hľadačom výnimočných zážitkov. Hlavné letné podujatie Splash X Weekend sa uskutoční od 13. do 15. júla. Počas neho si môžu návštevníci tohto letoviska vyskúšať lietanie nad vodnou hladinou s jetpackom a jetblade či surfovanie bez vĺn na jetsurfe. Atmosféru bude počas všetkých troch dní dopĺňať hudobná produkcia, ktorú zabezpečí DJ Mike Saxi.Každú sobotu až do 11. augusta je v Pieskovom kráľovstve pripravený animačný program pre najmenších. Vždy od 15.00 do 18.00 h na nich čaká pirátske hľadanie pokladu, vytváranie farebných obrázkov z piesku alebo modelovanie.