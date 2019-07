Na Brekovskom hrade pomáha aj Cynthia z Mexika

Dvojtýždenný dobrovoľnícky tábor realizuje v Brekove občianske združenie INEX Slovakia. Vedúcou päťčlennej skupiny je Merica z Estónska, ktorá v rámci projektu strávi na Slovensku 11 mesiacov.

Brekov 25. júla (TASR) – Pomôcť na Brekovský hrad s rekonštrukčnými prácami prišli aj tento rok zahraniční dobrovoľníci. Najmladšou je 19-ročná Caroline z Francúzska, najstarším 57-ročný Thomas z nemeckého Dortmundu. Najďalej to do Brekova (okr. Humenné) mala čerstvá absolventka bio-nanotechnologického inžinierstva Cynthia, prišla z Mexika. Všetkých spája chuť spoznávať nové krajiny, prírodu a ľudí.



Dvojtýždenný dobrovoľnícky tábor realizuje v Brekove občianske združenie INEX Slovakia. Vedúcou päťčlennej skupiny je Merica z Estónska, ktorá v rámci projektu strávi na Slovensku 11 mesiacov. Na hrade dobrovoľníci pomáhajú s archeologickými prácami. Ako pre TASR uviedol Stanislav Macinský zo Združenia na záchranu Brekovského hradu, ich úlohou je vyčistiť priestor niekdajšieho obydlia hradného kastelána, aby ho mohli následne konzervovať a zrekonštruovať.



Na hrade i tento rok podľa jeho slov pracuje aj 25 pracovníkov zamestnaných prostredníctvom projektov ministerstva kultúry a úradu práce. Ich hlavnou úlohou je opraviť čelnú stenu hradu, z ktorej chýba viac ako polovica. "Na hrade dokončujeme najvrchnejšie poschodia vstupnej brány. Tiež vstup do pivníc, kde rekonštruujeme klenbu a múr zadnej steny pivnice, ktorá sa rekonštruovala minulý rok," uviedol Macinský s tým, že úprava vstupnej brány má za úlohu aj zvýšiť bezpečnosť návštevníkov hradu, keďže niektoré jej časti boli uvoľnené.



Opravy na Brekovskom hrade iniciuje Združenie na záchranu Brekovského hradu od roku 2009. Všetky práce realizujú pôvodným spôsobom. Malta sa vyrába z kusového vápna a riečneho piesku. Kamene sú zväčša pôvodné z hradu.