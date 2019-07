Horehronci kosia Brezno druhý raz, ale nejde to hneď a všade

Technické služby používajú na kosenie dve traktorové kosačky, osem krovinorezov, veľkú vlečku na zber trávy, pričom v rezerve majú ďalší traktor, štyri krovinorezy a tri bubnové kosačky.

Brezno 22. júla (TASR) – Úprava zelene v horehronskej metropole Brezno zamestnáva v týchto dňoch miestne Technické služby (TS) naplno. Ako informuje brezniansky magistrát, celé mesto už bolo raz pokosené, tráva narástla, preto verejné priestranstvá kosia znova, ale nejde to hneď a všade.



Podľa slov riaditeľa TS Lukáša Jeremiáša trávnaté plochy v meste majú viac ako 800.000 metrov štvorcových, preto nie je možné, aby bolo všetko naraz pokosené v rovnakej výške. TS robia všetko, čo je v ich silách, postupne prídu na rad všetky časti mesta.



"V tejto sezóne bolo celé mesto už raz pokosené, navyše sa trikrát kosilo námestie, dvakrát vstupy do mesta z každej strany, viackrát aj okolo detských ihrísk. V uplynulých dňoch sme kosili na sídlisku Mazorníkovo, vstupy do mesta a okolie futbalového štadióna," zhrnul Jeremiáš.



TS používajú na kosenie dve traktorové kosačky, osem krovinorezov, veľkú vlečku na zber trávy, pričom v rezerve majú ďalší traktor, štyri krovinorezy a tri bubnové kosačky. Pokosenú trávu odvážajú do poľnej kompostárne na ďalšie využitie.