Brezno má na starosti zimnú údržbu vyše 90 km chodníkov

Pri príliš nízkych teplotách, ktoré Horehronie sužujú pomerne často, stráca svoje účinky aj technická posypová soľ.

Brezno 28. januára (TASR) – Dodržiavanie nového zákona, ktorý presunul zodpovednosť za údržbu všetkých chodníkov na mestá a obce, je podobne ako pre iné samosprávy problémom aj pre horehronskú metropolu. Technické služby Brezno by museli mať nárazovo omnoho viac zamestnancov a mechanizmov, čo si v súčasnosti podľa vlastných slov nemôžu dovoliť.



"Cez deň v prípade potreby môžeme použiť deväť mechanizmov od traktorov cez sypače až po malé traktory a 35 našich plus 15 projektových zamestnancov," reagoval na webe mesta Brezno Lukáš Jeremiáš, poverený riadením Technických služieb.



Nočnou morou každej obce či mesta v súvislosti so zimnou údržbou sú podľa jeho slov prudké zmeny počasia. "Počas dňa sa ľad roztopí a k večeru už vytvára súvislé platne. Použitý posypový materiál ako piesok či štrk sa pritom dostane pod novozamrznutý ľad a chodník vyzerá ako neposypaný," vysvetlil Jeremiáš s tým, že pri príliš nízkych teplotách, ktoré Horehronie sužujú pomerne často, stráca svoje účinky aj technická posypová soľ.



Situáciu so zimnou údržbou komunikácií komplikujú tiež zaparkované vozidlá. Podľa Jeremiáša vodiči často odstavia autá v úzkych uliciach, kde sa ich mechanizmy potom nedostanú, alebo nimi znemožnia vstup na chodník, prípadne parkujú priamo na ňom. Tým bránia prejazdu techniky a predlžujú čas údržby.



"Niekde sú odhrabané a pozametané vchody i chodníky pred bytovkami či prevádzkami hneď zrána, čo nám veľmi pomáha, keďže ušliapaný sneh sa ťažko odhŕňa. Ostatné však zostáva na nás. Snažíme sa udržiavať všetky chodníky v meste, ale nedajú sa obsiahnuť všetky naraz," dodal Jeremiáš.



Podľa breznianskeho primátora Tomáša Abela počas aktuálnej zimy má mesto po prvý raz v správe aj údržbu chodníkov, ktorých je viac ako 90 kilometrov.



"Napriek tomu, že sme vynaložili všetky sily a kúpili novú techniku, zďaleka to nepostačuje na úpravu chodníkov v krátkom čase tak, ako si obyvatelia predstavujú. Budúci rok preto zavedieme ďalšie opatrenia, tzv. adopciu chodníkov na dohodu za úhradu, kde oslovíme jednotlivé správy bytov a občanov. Budeme sa snažiť zapojiť i dlhodobo nezamestnaných," zdôraznil Abel.