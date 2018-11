Brezno má Námestie Štefánika, po oslavách 100. výročia ČSR aj bustu

Oslavy v horehronskej metropole sa konali pri Štefánikovej soche na námestí, ktoré nesie jeho meno.

Brezno 1. novembra (TASR) – Sté výročie vzniku prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov je neodmysliteľne späté s osobnosťou Milana Rastislava Štefánika, politika, diplomata, astronóma či letca, ktorý zohral významnú úlohu pri jeho formovaní a ktorého meno dodnes nesie historické námestie v centre Horehronia, v Brezne. Súčasťou mestských osláv v týchto dňoch bolo i odhalenie generálovej busty. Informuje o tom webová stránka mesta Brezno.



"Niet pochýb o tom, že bez Československej republiky by nebolo ani dnešného samostatného Slovenska. Za viac ako štvrťstoročie po jej vzniku sa nám podarilo nadviazať blízke diplomatické vzťahy s desiatkami krajín z celého sveta. No len jedna z nich vždy mala a pre mnohých stále má prívlastok druhého domova," konštatoval brezniansky primátor Tomáš Abel.



Oslavy v horehronskej metropole sa konali pri Štefánikovej soche na námestí, ktoré nesie jeho meno. Pamätník s generálovou podobizňou tam nainštalovali pri príležitosti 10. výročia jeho úmrtia a podľa Ivice Krištofovej z Horehronského múzea nemal v tom čase na Slovensku obdobu.



"Jeho figurálna časť odliata zo 100-percentného bronzu merala 2,7 metra a mala stáť na travertínovom podstavci. Pôvodný vzhľad sa doplnil o mramorové platne s menoslovom padlých v 1. svetovej vojne," uviedla.



Monument stál v centre Brezna od 5. mája 1929 až do roku 1952, kedy ho z ideologických dôvodov odstránili a hrozilo jeho roztavenie. Unikátnu sochu našťastie zachránila súdnosť a obetavosť niekoľkých dobrých ľudí, ktorým sa ju podarilo zachovať a v roku 1990 vrátiť na pôvodné miesto.



"Najmä vďaka životným cestám generála Štefánika, ktoré ho zaviedli i do francúzskeho Meudonu, sa nám s týmto mestom podarilo nadviazať priateľské partnerské vzťahy, ktoré trvajú dodnes. Ich najveľkolepejším dôkazom je verná kópia tejto sochy, ktorá sa nachádza v areáli miestnej hvezdárne, kde pôsobil ako astronóm," dodal brezniansky primátor.



Brezno v tejto súvislosti dalo vyrobiť dva informačné panely s historickou mapou Československa a celým príbehom Štefánikovej sochy v ich meste, ktoré budú dočasne umiestnené na námestí pri jeho pamätníku.



Súčasťou breznianskych osláv 100. výročia vzniku 1. Československej republiky bolo popri tradičnom akte kladenia vencov i slávnostné odhalenie busty generála Štefánika, ktoré sa uskutočnilo v areáli Súkromnej strednej odbornej školy pedagogickej.



"V kronike sme našli záznam, že 4. 5. 1920 bola na území školy zasadená lipa pri príležitosti prvého výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika. Tá lipa tu stojí dodnes a keďže tento rok oslavujeme sté výročie Československa, o ktorého vznik sa pričinil aj generál Štefánik, tak sme sa rozhodli, že prispejeme tým, že pod touto lipou odhalíme jeho bustu," priblížil Tibor Surový, riaditeľ školy.