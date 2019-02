Víkend v Brezne patril židovskej synagóge

Vysvietená synagóga prilákala na prehliadku nielen Brezňanov, ale tiež ľudí z iných miest.

Brezno 25. februára (TASR) – Aj o tohtoročnú bezplatnú prehliadku breznianskej synagógy bol počas víkendového Svetového dňa sprievodcov cestovného ruchu medzi ľuďmi veľký záujem. Zavítalo do nej približne 70 návštevníkov. Informuje o tom mesto Brezno na svojej webovej stránke.



"Sprievodkyne priblížili nielen históriu jedinečnej sakrálnej pamiatky na Horehroní, ale i židovskej komunity, ktorá tu kedysi žila. Spokojní návštevníci sa zapísali do knihy návštev, kde možno nájsť množstvo poďakovaní za pútavý výklad," uvádza magistrát.



Podľa vedenia mesta všetkých potešili propagačné materiály, ktoré pripravili špeciálne pre túto príležitosť. Verejnosť zaujala aj výstava fotografií Brezno v premenách - porovnanie starých fotografií so súčasnosťou, ktorú pred pár rokmi mohla vidieť na námestí.



Kto prehliadku synagógy nestihol, má možnosť ju absolvovať počas Breznianskeho kultúrneho leta 28. júna a potom 24. augusta, keď sa konajú Bomburové slávnosti.