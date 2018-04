V Horehronskom múzeu možno do mája spoznávať aj drevené šperky

Využívanie dreva predstavuje stáročnú tradíciu, je dostupné a dobre sa opracúva.

Brezno 19. apríla (TASR) – V jarnom období už tradične do Horehronského múzea v Brezne zavítala putovná výstava Etudy z dreva. Tento rok sa koná už jej XIX. ročník s témou drevený úžitkový predmet a šperk. Potrvá do 4. mája a je výstupom súťaže s rovnomenným názvom, ktorú pripravilo Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene.



"Výstava je zameraná na podporu tvorby trojrozmerných predmetov určených na hracie aktivity rôznych vekových skupín, vyhotovených z dreva ako základného materiálu v kombinácii s iným materiálom. Tvorcovia prehliadky sa snažia aktivizovať záujem o tvorbu úžitkových predmetov, ktoré by spĺňali potreby a nároky užívateľa na určitej kvalitatívnej úrovni, čo sa týka nielen funkčnosti, ale i estetiky. Využívanie dreva predstavuje stáročnú tradíciu, je dostupné a dobre sa opracúva," priblížila Ivana Uhlík z Horehronského múzea.