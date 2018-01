S týmto rozpočtom bude hospodáriť Bratislavský kraj

Najviac výdavkov, viac ako 58 miliónov eur, má ísť na vzdelávanie. Na zabezpečenie sociálnych služieb a plnenie kompetencií kraja pôjde z rozpočtu takmer 28 miliónov eur.

Bratislava 26. januára (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) bude v roku 2018 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom, rátajúcim s príjmami i výdavkami vo výške viac ako 184 miliónov eur. V porovnaní s minuloročným rozpočtom ide o 40 miliónov eur vyšší objem prostriedkov, pričom najvyšší nárast je v položke investičné výdavky vo výške 23 miliónov eur. Rozpočet schválili v piatok poslanci BSK.



Schválenie rozpočtu v predloženom znení pozitívne hodnotí predseda BSK Juraj Droba, ktorý ho označil za ambiciózny. Zároveň verí, že sa ho Bratislavskému kraju podarí naplniť, materiál však bol podľa neho predložený s najlepším vedomím a svedomím a najlepšími záujmami kraja. "Ak by som ho mal označiť prívlastkami, tak by som použil slovo priekopníctvo v transparentnosti a prehľadnosti. Myslím si, že v komunálnej, samosprávnej politike takýto rozpočet ešte predložený nebol," uviedol na brífingu Droba.



Finančný riaditeľ Úradu BSK Ivan Bošňák ubezpečuje, že nejde o uzatvorený materiál. "Nie je to Biblia, ktorá je nemenná," skonštatoval Bošňák. Ak bude do rozpočtu v priebehu roka potrebné niečo doplniť alebo zmeniť, úrad je pripravený počúvať každého, kto príde s nápadom. V prvom rade to budú podľa Bošňáka občania, zariadenia v pôsobnosti kraja, ale aj krajskí poslanci a komisie pri Zastupiteľstve BSK. Šéf gesčnej, teda finančnej komisie István Pomichal označil rozpočet za konzervatívny.



Najviac výdavkov, viac ako 58 miliónov eur, má ísť na vzdelávanie. Na zabezpečenie sociálnych služieb a plnenie kompetencií kraja v oblasti sociálnej politiky a zdravotníctva pôjde z rozpočtu takmer 28 miliónov eur.



Na opravy, údržbu a rekonštrukciu približne 400 budov vo vlastníctve BSK vyčlenil kraj viac ako 19 miliónov eur, takmer dvojnásobok v porovnaní s vynaloženou sumou v roku 2017. Verejnú dopravu v kraji podporí BSK vo výške viac ako 17 miliónov eur, v tomto prípade ide o nárast 4,5 milióna eur oproti skutočnosti v roku 2017. Na opravy ciest, vrátane letnej a zimnej údržby a tiež rekonštrukcie komunikácií vyčlenil BSK 13,5 milióna eur, čo je o približne jeden milión viac, ako boli vynaložené prostriedky v roku 2017.



Na oblasť kultúry je alokácia vo výške takmer 4,6 milióna eur, čo je porovnateľná suma s výdavkami v roku 2017. V takmer identickej výške ako minulý rok, mierne presahujúcej jeden milión eur, pôjdu peniaze na podporu cestovného ruchu.



Výrazne, o 600.000 eur, je znížená suma na marketing a propagáciu, navyše sú tieto prostriedky oproti minulosti agregované do jednej rozpočtovej kapitoly. O viac ako 100.000 eur je zvýšená suma pre Bratislavskú regionálnu dotačnú schému (v rozpočte 2018 suma 2.091.000 eur). Rovnako tak kraj vyčlenil sumu 250.000 eur na participatívny rozpočet ako novinku v rozpočte. "Tento nástroj umožňuje občanom regiónu priamo sa zapojiť do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní financií z rozpočtu BSK," píše sa v komentári k rozpočtu. Kraj chce zároveň hľadať prostriedky na väčšiu finančnú podporu pre oblasť športu.