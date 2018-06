Hlavnou kontrolórkou Žiliny bude Vlasta Grajciarová

Hlavná kontrolórka bude poberať mesačný plat vo výške 2357 eur a funkciu bude vykonávať na plný pracovný úväzok.

Žilina 18. júna (TASR) – Hlavnou kontrolórkou mesta Žilina bude Vlasta Grajciarová. Na pondelkovom mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Žiline získala v tajnom hlasovaní 16 hlasov od 28 prítomných poslancov a zvíťazila v prvom kole voľby.



Hlavná kontrolórka bude poberať mesačný plat vo výške 2357 eur a funkciu bude vykonávať na plný pracovný úväzok. Jej funkčné obdobie potrvá šesť rokov. "Teraz musíme diskutovať, kedy bude uvoľnená z predchádzajúceho zamestnania a kedy môže nastúpiť. Budem veľmi rád, ak sa to udeje čím skôr, pretože hlavného kontrolóra potrebujeme. Som rád, že sa to podarilo dokonca v prvom kole. Pretože to je jasný a zreteľný mandát pre hlavného kontrolóra," povedal primátor Žiliny Igor Choma.



Novozvolená hlavná kontrolórka doteraz pôsobila na Mestskom úrade (MsÚ) v Martine ako vedúca ekonomického odboru. "Pociťovala som potrebu zmeny. A keď som našla na webovej stránke Žiliny, že sa vyberá funkcia hlavného kontrolóra, tak som sa pokúsila zabojovať. Výsledok ma šokoval, vôbec som to neočakávala. Najskôr sa musím oboznámiť s fungovaním celého útvaru kontrolóra, aj s kontrolami, ktoré ešte dobiehajú. Potom by som si zvolila na druhý polrok plán kontrolnej činnosti podľa vlastného uváženia," uviedla Grajciarová, s ktorou sa uchádzalo o post hlavného kontrolóra ďalších jedenásť kandidátov. Jeden z prihlásených kandidátov sa ospravedlnil.



Doterajší hlavný kontrolór mesta Žilina Peter Miko pôsobil na svojom poste od januára 2013 a odišiel ku koncu apríla 2018. V tajnom hlasovaní poslancov MsZ získal v roku 2013 celkom 22 hlasov.