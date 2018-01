J. Nosko: Hrozby zatvorenia stanice pod Urpínom sú nekorektné

Mesto Banská Bystrica, tak ako sa pred časom zaviazalo, neodkúpi dopravnú časť novej autobusovej stanice Vlak-Bus-Shopping Terminal.

Banská Bystrica 26. januára (TASR) - Mesto Banská Bystrica, tak ako sa pred časom zaviazalo, neodkúpi dopravnú časť novej autobusovej stanice Vlak-Bus-Shopping Terminal. Ako v piatok informoval primátor Ján Nosko, mesto ukončilo zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a malo sa tak stať po vzájomnej dohode s investorom, spoločnosťou Primum. Tá však vzápätí po vyhlásení Noska pohrozila, že pokiaľ sa urýchlene nenájde iný prevádzkovateľ a Dopravný podnik Banská Bystrica nájomnú zmluvu, ktorá je platná do konca januára tohto roka, nepredĺži, autobusová stanica bude od 1. februára uzavretá. Nosko označil túto hrozbu za zavádzajúcu a nekorektnú.



"Bezprostredne, ako ste túto správu dostali, primátor Ján Nosko kontaktoval obe strany a dostal informáciu, že rokovania medzi spoločnosťou Primum a potenciálnym prevádzkovateľom autobusovej stanice stále intenzívne pokračujú. Preto stanovisko marketingového oddelenia nákupného centra Terminal Shopping Center vnímame ako zavádzajúce a nekorektné. Opätovne zdôrazňujeme, že mesto by sa nevzdalo možnosti odkúpiť autobusovú stanicu, ak by nemalo od investora jednoznačný prísľub, že prevádzka dopravnej časti stanice bude v plnej miere zabezpečená," reagovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková, ktorú TASR oslovila.



"Po vzájomnej dohode sme ukončili náš zmluvný vzťah bez akýchkoľvek sankcií pre jednu či druhú stranu. Spoločnosť Primum sa rozhodla ďalšie prevádzkovanie autobusovej stanice riešiť vo vlastnej réžii. Celý zrealizovaný projekt bude stáť mesto nula eur, ak nerátame energiu, ktorú sme tomuto projektu venovali s odbornými útvarmi počas celého obdobia. Splnili sme sľub a po 30 rokoch sme dokázali schátraný priestor zrevitalizovať a postaviť funkčnú, veľkou časťou Banskobystričanov, pozitívne vnímanú autobusovú stanicu," konštatoval Nosko s tým, že investor je v súčasnosti v štádiu rokovaní a pred podpísaním zmluvy o nájme a prevádzkovaní dopravnej časti autobusovej stanice s potenciálnou dopravnou spoločnosťou.



"Mesto Banská Bystrica sa ukončením zmluvného vzťahu so spoločnosťou Primum koncom novembra 2017 vzdalo možnosti odkúpiť autobusovú stanicu, ktorej výstavbu samo iniciovalo, napriek tomu, že poslanci mestského zastupiteľstva odkúpenie autobusovej stanice schválili a mesto má tiež schválené na tento účel finančné prostriedky od komerčnej banky. Spoločnosť Primum nepodniká v oblasti autobusovej prepravy, nevlastní žiadne autobusy ani nedisponuje licenciou na autobusovú prepravu, z tohto dôvodu logicky ani nemôže autobusovú stanicu prevádzkovať. S cieľom zachovať chod autobusovej stanice, intenzívne rokuje s ďalšími potenciálnymi prevádzkovateľmi. Pokiaľ sa však urýchlene nenájde iný prevádzkovateľ bude od 1. februára uzavretá," informovala spoločnosť vo svojom stanovisku.



"Som presvedčený, že rozhovory, ktoré pokračujú medzi investorom a budúcim prevádzkovateľom, dospejú do úspešného konca a chod stanice bude zabezpečený v rozsahu, ako požadujeme," dodal Nosko. Zdôraznil, že mesto takto nemusí čerpať úver vo výške 3,8 milióna eur s DPH, plánovaný na odkúpenie dopravnej časti.