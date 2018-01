Žilinský samosprávny kraj podá v kauze nákupu CT trestné oznámenie

Úrad pre verejné obstarávanie štrnásťkrát konštatoval vážne porušenie zákona.

Žilina 9. januára (TASR) – Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) podá trestné oznámenie na neznámeho páchateľa v súvislosti s výsledkami kontroly nákupu CT prístrojov do dvoch nemocníc ŽSK Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO). Na tlačovej konferencii o tom v utorok informovala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



Kontrola ÚVO podľa nej jednoznačne potvrdila, že pri nákupe CT prístrojov ŽSK viackrát vážne porušil zákon. "Z kontroly vyplýva, že ŽSK, vtedy na čele s Jurajom Blanárom, vybral najmenej výhodnú ponuku. Potvrdilo sa tak, že kraj nakúpil dva CT prístroje do nemocníc maximálne nevýhodne. Za päť rokov vyhodili nemocnice ŽSK von oknom jeden a pol milióna eur. Za sumu 2,9 milióna eur mohli kúpiť nie dva, ale štyri prístroje," povedala predsedníčka ŽSK.



Doplnila, že ÚVO štrnásťkrát konštatoval vážne porušenie zákona. "Dvanásť pochybení mohlo podľa ÚVO ovplyvniť výsledok tendra. Dve porušenia zákona však podľa úradu priamo ovplyvnili výsledok súťaže. Niektoré porušenia boli viac-menej formálne, ale v niektorých prípadoch bolo porušenie také závažné a okaté, že sa dajú len ťažko predstierať chyby z neznalosti zákona či nedbanlivosti," doplnila Jurinová.







Bývalý predseda ŽSK Juraj Blanár požiadal odborníkov o analýzu a stanovisko k pracovnej verzii protokolu ÚVO, ktorú dostal od Jurinovej v utorok dopoludnia. "Samozrejme, že sa podrobnejšie oboznámim s protokolom. Nevylučujem, že tam môžu byť formálne pochybenia, ktoré vždy môžu nastať počas verejného obstarávania. Ale prax rozhodne ukázala, že nešlo o nákup predraženého CT," zdôraznil Blanár.



Dva CT prístroje stáli podľa neho 2,27 milióna eur s päťročným pozáručným servisom. "Po siedmich rokoch realita ukázala, že sme nakúpili najvýhodnejšie CT, prvýkrát elektronickou aukciou. Navyše, za sedem rokov prevádzky CT prístrojov sme nezaplatili ani jeden cent navyše," podotkol bývalý predseda ŽSK.



Za najzásadnejšie porušenie zákona v celom procese obstarávania označil ÚVO podľa Jurinovej nesprávne vyhodnotenie ponúk. "Komisia nezobrala do úvahy cenu servisu za päť rokov, ale iba za prvý rok. Tak vybrali víťaznú ponuku. Napriek tomu, že ich cena bola o jeden a pol milióna eur vyššia ako druhá v poradí. ÚVO vo svojom protokole doslova konštatuje, že ide o flagrantné porušenie princípu hospodárnosti a efektívnosti," dodala.



Upozornila, že Úradu ŽSK teraz hrozí pre porušenie zákona niekoľkostotisícová pokuta. "Počkáme si na definitívne rozhodnutie úradu," povedala Jurinová s tým, že medzitým požiadali Ústav súdneho inžinierstva, aby znalecky vyčíslil spôsobenú škodu.



Hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková TASR informovala, že kontrola ŽSK v prípade verejného obstarávania dvoch CT prístrojov mala byť ukončená 9. januára 2018. „Vzhľadom na to, že v popoludňajších hodinách si kontrolovaný uplatnil právo na osobné prerokovanie Protokolu, podľa zákona kontrola ešte nie je právoplatne ukončená. Úrad preto bude informovať o výsledku až po právoplatnom ukončení kontroly," uviedla hovorkyňa ÚVO.