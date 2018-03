Colníci v Brodskom odhalili falošné tenisky v hodnote 70.000 eur

Colníci v Brodskom skontrolovali zásielku, ktorá bola dovezená z Číny. Podľa predložených dokladov mala smerovať na český trh.

Brodské 16. marca (TASR) - Trnavskí colníci pri dovoze tovaru odhalili 360 párov falošných tenisiek. Ak by sa takýto tovar dostal do predaja, zákazníci by zaň zaplatili vyše 70.000 eur. Informovala hovorkyňa Colného úradu v Trnave Iveta Zlochová.



Colníci v Brodskom skontrolovali zásielku, ktorá bola dovezená z Číny. Podľa predložených dokladov mala smerovať na český trh. „Pri kontrole tovaru colníkom neuniklo, že kvalita a vyhotovenie, ako aj balenie kontrolovaného tovaru označeného ochrannou známkou svetoznámej značky, nezodpovedá prevedeniu originálnych výrobkov s totožným obchodným názvom," uviedla hovorkyňa. Nakoľko vzniklo dôvodné podozrenie, že ide o falzifikáty, colníci tovar zaistili. Išlo o 360 párov obuvi napodobenín ochrannej známky Nike.



Svoje podozrenie colníci oznámili aj zástupcovi majiteľa ochrannej známky, ktorý potvrdil, že ide o falšovaný tovar. Práve on teraz rozhodne o ďalšom postupe. Má možnosť vyjadriť sa, či súhlasí so zničením tovaru, alebo podá návrh na súd vo veci falšovania ochrannej známky.



Osobe, ktorá porušila zákon o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi, môže colný úrad uložiť pokutu od 3000 do 67.000 eur podľa závažnosti a druhu porušenia. Za opakované porušenie uloží colný úrad pokutu až do výšky 135.000 eur.



"Upozorňujeme spotrebiteľov, aby sa nedali nalákať na podozrivo nízke ceny a vyhýbali sa nakupovaniu v pochybných a podozrivo lacných obchodoch. Falošné výrobky môžu byť svojím vyhotovením, kvalitou spracovania alebo zložením nebezpečné pre zdravie," doplnila Zlochová.