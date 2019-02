V Bratislavskom kraji vzniknú štyri nové bilingválne gymnáziá

Na bilingválne gymnáziá sa môžu hlásiť ôsmaci aj deviataci.

Bratislava 17. februára (TASR) – Rodičia detí, ktoré majú záujem navštevovať bilingválne gymnáziá v Bratislavskom kraji, majú už len päť dní na to, aby podali prihlášky. Do 20. februára môžu podať žiadosť i na štyri nové anglické bilingválne gymnáziá, ktoré začnú s výučbou od školského roka 2019/2020.



"Školstvo je jednou z našich najväčších priorít, preto chceme neustále zvyšovať kvalitu i ponuku odborov na našich stredných školách," povedal v tejto súvislosti predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba.



Dve nové bilingválne gymnáziá vzniknú v Bratislave na Grösslingovej a Hubeného ulici, po jednom Malackách a Pezinku. V okrese Malacky a Pezinok sú to prvé bilingválne gymnáziá. V prípade bratislavských a pezinského bilingválneho gymnázia otvoria jednu triedu, v Malackách rátajú s dvoma triedami pre 52 študentov.



