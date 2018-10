Cyklomost slobody opäť zažije Deň európskej spolupráce

Tohtoročné podujatie nesie podtitul Namaľujem si budúcnosť spoločne.

Bratislava 3. októbra (TASR) – Zdôrazniť myšlienku cezhraničnej spolupráce a poukázať na to, že európska mobilita a spolupráca sú možné len vďaka hodnotám slobody a demokracie. Aj to je cieľom Dňa európskej spolupráce 2018, ktorý sa uskutoční v sobotu 13. októbra na Cyklomoste slobody v bratislavskej Devínskej Novej Vsi. Tohtoročné podujatie nesie podtitul Namaľujem si budúcnosť spoločne.



"Podujatie akcentuje možnosti vzájomnej inšpirácie s víziou budúcnosti v zjednotenej Európe, ktorú si spoločne maľujeme pre ďalšie generácie," priblížila Lucia Forman, hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Kraj ho spolu s programom spolupráce Interact organizuje šiestykrát, a to symbolicky na mieste, kde voľakedy viedla hranica rozdeľujúca Európu a kadiaľ v súčasnosti vedie most spájajúci Slovensko s Rakúskom.



Pre návštevníkov budú pripravené gastronomické špeciality z celého regiónu, ale tiež vzlety balónom, jazdy na koni, ukážky hasičov či kurz prvej pomoci. Deťom otvoria brány tvorivé dielne a tešiť sa môžu aj na predstavenia Bratislavského bábkového divadla. V rámci hudobného programu sa predstavia Swing Society Orchestra, Marián Greksa, Sima Martausová či Polemic, chýbať nebude ani muzikál Ľadové kráľovstvo. "Uskutoční sa aj pokus o rekord v prechode najväčšieho počtu ľudí cez Cyklomost slobody," doplnila Forman.



Podujatie sa začne o 15.00 h a potrvá do 22.00 h. Vstup je bezplatný.