Bratislavský kraj ocenil 22 pedagógov, sú medzi nimi aj vychovávatelia

Z 22 ocenených pedagógov bolo desať v kategórii bez obmedzenia veku, v druhej desiatke boli mladí pedagógovia do 35 rokov a ocenení boli aj dvaja spomínaní vychovávatelia.

Bratislava 28. marca (TASR) – Pedagógov, ktorí svoju prácu berú ako poslanie, vo štvrtok ocenil Bratislavský samosprávny kraj (BSK) pri príležitosti Dňa učiteľov. Medzi 22 ocenenými zamestnancami župných škôl boli aj dvaja vychovávatelia, Lucia Frisová a Marek Kamenský, ktorí pomáhali žiakom pri januárovom požiari internátu v bratislavskom Vlčom hrdle. TASR o tom informovala vedúca tlačového oddelenia BSK Veronika Beňadiková.



"Dnes sme spoločne ocenili 22 výnimočných pedagógov. Učiteľov a vychovávateľov, vďaka ktorým sú naše školy výnimočné a ktorí svoju prácu skutočne berú ako poslanie,” uviedol predseda BSK Juraj Droba s tým, že pri tohtoročnom oceňovaní pristúpili k miernym zmenám. Okrem zaslúžilých kolegov sa s riaditeľmi škôl zamerali aj na ocenenie mladej generácie učiteľov. "Sú dôkazom, že učitelia nielen boli a sú, ale aj budú kľúčovou súčasťou rozvoja našej spoločnosti," dodal Droba.



„Začiatkom roka nám zároveň tragédia na slovnaftskom internáte pripomenula, že o žiakov sa staráme s nasadením nielen počas dňa, ale aj v noci. Vďaka duchaplnému nasadeniu našich dvoch vychovávateľov zo Strednej odbornej školy chemickej sa podarilo ochrániť zdravie a životy všetkých žiakov,” pripomenul predseda BSK a dodal, že v tomto roku doplnili do oceňovania novú kategóriu – vychovávateľ roka – aby aj do budúcnosti ocenili výnimočných vychovávateľov.