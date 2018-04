Bratislavský kraj podal trestné oznámenie pre podozrenie z podvodu

Podozrenie zo spáchania trestného činu podvodu a porušovania povinností pri správe cudzieho majetku sa týka vyplatenia dvoch faktúr v sume vyše 63.000 eur za fiktívne práce na Úrade BSK.

Bratislava 17. apríla (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) podal ešte v pondelok (16.4.) trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, a to pre podozrenie zo spáchania trestného činu podvodu a porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Týka sa vyplatenia dvoch faktúr v sume vyše 63.000 eur za fiktívne dodávateľské, rekonštrukčné a stavebné práce na Úrade BSK. Na utorkovej tlačovej besede o tom informovali predseda BSK Juraj Droba a riaditeľ Úradu BSK Marián Viskupič.



V prvom prípade ide o faktúru z januára 2017 od dodávateľa v sume 23.760 eur s DPH. Týkala sa dodania a montáže stropných kaziet v suteréne úradu po údajnom zatopení. Podľa Viskupiča však nesedí ani počet, keďže namiesto 6000 kusov našli pri kontrole len niečo cez 1000 kusov. Zároveň stropné kazety v suteréne nevykazujú stav, že by boli menené pred niečo vyše rokom a pol. "Jednoducho povedané, sú staršie a vôbec neboli menené," skonštatoval Viskupič.



Druhý prípad sa týka faktúry z júla 2017 v sume 39.258 eur, konkrétne za dodávku a stavebné práce súvisiace s opravou stien a drobné stavebné práce v priestoroch úradu. "Situácia je veľmi obdobná. Fiktívne oslovení dodávatelia, zmanipulované verejné obstarávanie, nevykonané stavebné práce. Avšak protokolárne prevzaté a následné preplatenie faktúry rovnakému dodávateľovi," priblížil Viskupič s tým, že podľa vyjadrení dodávateľa boli niektoré práce vykonané ešte v roku 2015, o čom ale priamo na úrade nie sú dôkazy.



Droba hovorí, že v tejto veci nemá "krvavé oči" na svojich predchodcov vo funkcii, zároveň však zdôraznil, že podobné prípady sa na úrade nesmú a pod jeho vedením ani nebudú opakovať. "Nikoho nechceme obviňovať. Zakladám si na tom, že platí prezumpcia neviny. Sme manažéri samosprávy, nie sme vyšetrovatelia. Pre mňa je to prípad, ktorý patrí do rúk polície," odôvodnil predseda BSK fakt, prečo nechce úrad zverejniť konkrétne mená zodpovedných, ktorí dokumenty podpísali.



Vedenie úradu prezradilo len to, že vnútorní audítori už komunikovali s dodávateľom, ktorý v rámci podania vysvetlenia uviedol, že v roku 2017 na úrade nič neurobil. Droba sa podľa jeho slov pýtal osobne na dané veci aj svojho predchodcu Pavla Freša, ten to vraj odmietol. "Dovolím si povedať, že mohol nemať informácie. Mohlo sa to pokojne stať poza jeho chrbát a nemusel o tom vedieť," myslí si Viskupič. Je tiež presvedčený, že riaditeľ úradu by však o takýchto veciach prehľad mal mať. "Nemusel, ale mal by," doplnil.



Na otázku, či bude kraj žiadať vrátenie vyplatených peňazí, jeho vedenie uviedlo, že prípad je v rukách polície a bude sa postupovať v súlade s občianskym i trestným zákonom. Na Úrade BSK zároveň pokračuje vnútorný audit.