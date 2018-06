DROBA: Riečna doprava po Dunaji na území kraja by mohla byť reálna

Vedenie kraja podľa neho iniciatívu víta, pretože Dunaj vníma ako nevyužitý potenciál, či už na dopravné účely, ako aj v rámci posilnenia cestovného ruchu.

Bratislava 15. júna (TASR) – Riečna doprava po Dunaji na území Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) by mohla byť predsa len reálna. Tému na piatkovom stretnutí otvoril minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) spolu s predsedom BSK Jurajom Drobom a primátorom Bratislavy Ivom Nesrovnalom.



"Ministerstvo deklarovalo, že je ťahúňom projektu. Za magistrát hovoriť nechcem, Bratislavský samosprávny kraj sa ale určite bude aktívne tohto projektu zúčastňovať a rátame s tým, že bude nutné dotovať tento typ dopravy," uviedol na tlačovej besede Droba na margo rokovania.



Vedenie kraja podľa neho iniciatívu víta, pretože Dunaj vníma ako nevyužitý potenciál, či už na dopravné účely, ako aj v rámci posilnenia cestovného ruchu. "Kde sme takisto v plienkach v porovnaní s ďalšími metropolami na Dunaji, dokonca vrátane tých, ktoré sú južnejšie od nás smerom na Balkán. Už aj tam vedia, čo s Dunajom robiť, u nás sme sa ešte stále nechytili," myslí si Droba. Poukazuje zároveň na environmentálny charakter projektu či fakt, že by mohol o rádovo stovky vozidiel odľahčiť južnú cestu od Šamorína do Bratislavy.



Bližšie kroky či termíny zatiaľ konkretizovať nechcel, je to podľa neho skôr otázka na rezort dopravy, ktorý má byť aktívnym subjektom projektu. "Minister hovoril, že v lete budúceho roka sa to už začne možno pokusne prevádzkovať, takže sme veľmi blízko toho," podotkol Droba. Otvorená je aj otázka financií. Isté je, že prvá časť by mala byť hradená z eurofondov a kraj by mal prispievať na dotáciu cestovných lístkov. Doriešená nie je ani integrácia lodnej dopravy do integrovaného dopravného systému v kraji. Droba v prípade cien lístkov prebiehať nechce.



Podľa Zuzany Horčíkovej, generálnej riaditeľky Bratislavskej integrovanej dopravy (BID), ktorá je koordinátorom Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja (IDS BK), bude potrebné na integráciu lodnej dopravy množstvo rokovaní, vyhodnotenie ekonomických vplyvov i rad legislatívnych zmien, aby mohol byť zákonom definovaný objednávateľ lodnej dopravy.



"Dnes zákon o cestnej doprave hovorí, že objednávateľom výkonov regionálnej autobusovej dopravy je samosprávny kraj, koľajovú dopravu objednáva štát, mestskú dopravu objednáva mesto, respektíve obce a bude treba stanoviť, kto bude objednávateľom týchto výkonov (v lodnej doprave, pozn. TASR)," skonštatovala Horčíková.



Piatkové stretnutie otvorilo okrem riečnej dopravy aj ďalšie dopravné témy. Droba v tejto súvislosti potvrdil, že koľajová doprava ostáva prioritou pre BSK. Témou rokovaní boli taktiež záchytné parkoviská a prestupné terminály. "V súčasnom programovom období ideme budovať prestupné terminály Svätý Jur, Šenkvice a Bernolákovo, už budúci rok. A zvýšime kapacitu v Malackách," doplnil Droba s tým, že záchytné parkoviská by sa mali vybudovať všade tam, kde boli naplánované. Kraj zároveň pripravuje prestupný terminál Veľký Biel, Báhoň a Plavecký Štvrtok.