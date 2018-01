V spore o platby v zariadení pre seniorov v Rači chcú nájsť riešenie

Aktuálne vedú 20 súdnych konaní voči klientom, ktorí neuhrádzajú poplatky v stanovenej výške.

Bratislava 11. januára (TASR) – Vedenie Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) chce spoločne s dotknutými klientmi zariadenia pre seniorov v bratislavskej Rači a ich zástupcami nájsť riešenie dlhoročného sporu, ktorý sa týka platieb za ubytovanie. Všeobecne záväzné nariadenie z roku 2010 im totiž zvýšilo ceny za ubytovanie. Niektorým seniorom sa to však nepáčilo a doteraz uhrádzajú ubytovanie podľa starých zmlúv, čím sa im zvyšuje každý mesiac dlh voči zariadeniu.



Zástupcovia Asociácie prijímateľov sociálnych služieb v SR (APSSSR) i niektorí dotknutí seniori z Rače sa vo štvrtok stretli s predsedom BSK Jurajom Drobom, aby bojovali za vyriešenie tohto problému, zastavenie súdnych konaní na vymáhanie dlhov a vypratanie bytov, ako aj začatých exekúcií. "Snažíme sa nájsť nejaké riešenie, napriek tomu, že nám súd už v niektorých prípadoch dal za pravdu, že sme postupovali zákonne. Napriek tomu sa chceme na vec ešte raz pozrieť a prísť k nejakému riešeniu," povedal po stretnutí podpredseda BSK Mikuláš Krippel.



Riaditeľ Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov v Rači Ján Kmeť priblížil, že aktuálne vedú 20 súdnych konaní voči klientom, ktorí neuhrádzajú poplatky v stanovenej výške. "Doteraz bolo vedených celkovo 41 súdnych sporov a z týchto máme už 18 skončených tak, že buď sme sa dohodli s klientmi, alebo máme právoplatné rozhodnutia krajského či okresného súdu v náš prospech," povedal. Na začiatku sporu nechcelo ubytovanie v novej stanovenej výške platiť okolo 30 klientov. Momentálne je ich 14 z celkového počtu 186 klientov v zariadení. Dlžná suma u jedného klienta sa podľa riaditeľa šplhá k sume 5000 až 6000 eur. Kmeť podotkol, že mesačne by títo klienti mali platiť za ubytovanie okolo 205 eur. Momentálne sú bez právneho titulu v zariadení, a preto si nechá urobiť analýzu od advokáta ako postupovať ďalej.



Dana Gaálová z APSSSR podotkla, že BSK všeobecne záväzným nariadením zvýšil dôchodcom v 2010 poplatky za užívanie jednoizbového bytu zo 130 na 260 eur mesačne. Kraj si však podľa nej neskôr priznala chybu a v 2011 sumu znížil na 170 eur. "Nie je pravdou, že VZN, ktoré vydal BSK je v poriadku. To bol jeden z bodov, o ktorom sme rokovali s predsedom BSK, aby bolo VZN aplikované tak, ako je schválené, na sumu zhruba 170 euro za podlahovú plochu bytu s tým, že seniorom vypočítalo zariadenie 205 eur, čo toto VZN nehovorí," vysvetlila.



Bývalý primátor Bratislavy Milan Ftáčnik prišiel na stretnutie ako poradca APSSSR. Podľa jeho slov sa dohodlo, že dotknutí klienti zašlú BSK podklad, v ktorom namietajú návrh na uzatvorenie zmluvy, a v čom je v rozpore s VZN. Následne sa zvolá ďalšie pracovné stretnutie. "Máme sa dohodnúť na spoločnom výklade VZN. To je cesta, ktorá môže vyriešiť problém," podotkol.